Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kişi sayısının hızla artmayı sürdürmesiyle haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.
Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı
30.03.2020 11:58
Son güncelleme : 30.03.2020 11:58
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 kayıpla 306 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 9.527 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,8 düşerek 5.413 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2 değer kaybederek 6.640 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,2 azalarak 4.252 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 gerileyerek 16.509 puan oldu.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,5 kayıpla 1,1080, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0,5 düşüşle 1,2370 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, İtalya, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere Kovid-19 salgınından etkilenen kişi sayısındaki artışın ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin sürdüğünü belirterek, bu etkiyle pay piyasalarının haftaya satıcılı başladığını söyledi.
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 700 bini, can kaybının ise 33 bini aştığını anımsatan analistler, pandeminin ekonomik aktiviteye olumsuz etkilerinin geçen hafta açıklanan verilerle de görüldüğüne işaret etti.
Analistler, bugün Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra Almanya'da mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'da şubat ayı bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydetti.
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340,71
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|5,72
|26.816.803
|% 10,00
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|SKTAS
|2,32
|5.489.836
|% 9,95
|
|GEDIK
|17,36
|4.347.287
|% 9,94
|
|ESCOM
|2,33
|13.816.648
|% 9,91
|
|TDGYO
|1,90
|886.586
|% 9,83
|
|GLRYH
|2,16
|207.803
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|295.975
|% -9,90
|
|ETILR
|1,71
|2.418
|% -9,52
|
|BURVA
|11,38
|91.183
|% -8,96
|
|QNBFL
|112,00
|1.614.631
|% -8,94
|
|THYAO
|8,64
|282.080.278
|% -2,48
|
|ASELS
|23,36
|186.706.665
|% 1,04
|
|PGSUS
|32,18
|181.094.927
|% -6,83
|
|SASA
|7,81
|177.113.459
|% 7,58
|
|GARAN
|7,98
|169.826.946
|% 1,27
|
|IHLGM
|0,89
|37.055.063
|% -1,11
|
|THYAO
|8,64
|282.080.278
|% -2,48
|
|GSRAY
|1,94
|60.424.974
|% 0,52
|
|IHLAS
|0,46
|14.772.402
|% -2,13
|
|YKBNK
|1,89
|52.866.190
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0314
|8,0717
|% 0,37
|
|Frank
|6,7779
|6,8187
|% 0,30
|
|Riyal
|1,7272
|1,7359
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.619
|1.622
|-7,55
|
|Altın Gr.
|338
|339
|0,81
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,03
|14,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,94
|-0,06
|
|B. Petrol
|26,26
|26,26
|-1,69
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