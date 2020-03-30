GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Avrupa borsaları haftaya düşüşle başladı

30.03.2020 11:58

Son güncelleme : 30.03.2020 11:58
Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınından etkilenen kişi sayısının hızla artmayı sürdürmesiyle haftanın ilk işlem gününe satış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,6 kayıpla  306 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,1 azalışla 9.527 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,8 düşerek 5.413 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 2 değer kaybederek 6.640 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 2,2 azalarak 4.252 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,9 gerileyerek  16.509 puan oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,5 kayıpla 1,1080, sterlin/dolar paritesi  de yüzde 0,5 düşüşle 1,2370 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, İtalya, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere Kovid-19  salgınından etkilenen kişi sayısındaki artışın ve ekonomik aktiviteye ilişkin  endişelerin sürdüğünü belirterek, bu etkiyle pay piyasalarının haftaya satıcılı  başladığını söyledi.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 700 bini, can kaybının ise 33 bini aştığını anımsatan analistler, pandeminin ekonomik aktiviteye olumsuz etkilerinin geçen hafta açıklanan verilerle de görüldüğüne işaret etti.

Analistler, bugün Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yanı sıra Almanya'da mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'da şubat ayı bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini kaydetti.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:4288.188
Değişim :  0,07% |  62,89
Açılış :  87.937  
Önceki Kapanış :  88.125  
En Yüksek
88.238 En Düşük
86.815
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TIRE 5,72 26.816.803 % 10,00  
SKTAS 2,32 5.489.836 % 9,95  
GEDIK 17,36 4.347.287 % 9,94  
ESCOM 2,33 13.816.648 % 9,91  
TDGYO 1,90 886.586 % 9,83  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,0314 8,0717 % 0,37  
Frank 6,7779 6,8187 % 0,30  
Riyal 1,7272 1,7359 % 0,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.619 1.622 -7,55  
Altın Gr. 338 339 0,81  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,03 14,08 -0,39  
Gümüş Gr. 2,92 2,94 -0,06  
B. Petrol 26,26 26,26 -1,69  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru