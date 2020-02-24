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Avrupa borsaları haftaya sert düşüşle başladı

24.02.2020 11:50

Son güncelleme : 24.02.2020 12:05
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 2,43  azalarak 417,63 puan ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 2,74 gerileyerek  13.206,21 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,20 azalışla 7.241,65 puanda,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 2,49 düşüşle 9.636,50 puanda, Fransa'da CAC 40  endeksi yüzde 2,85 gerilemeyle 5.856,28 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise  yüzde 3,67 kayıpla 23.860,63 puanda seyrediyor.

Analistler, İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını  kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini ve son verilere göre salgının toplam 152  kişiyi etkilediğini belirterek, bu gelişmeler sonrası ülkede Venedik Karnavalı  ile Lombaridya ve Veneto bölgelerindeki spor etkinliklerinin iptal edildiğini  anımsattı.

Komşu ülkelerin İtalya sınırına ilişkin güvenlikleri artırdığını  aktaran analistler, tüm bunların risk algısında artışa neden olduğunu ve  borsalarda sert düşüşler yaşandığını söyledi.

Analistler, bugün Avrupa tarafında veri gündeminin zayıf olduğuna da  değinerek, Almanya'da şubat ayı Ifo endekslerinin izleneceğini, koronavirüs  salgınına dair gelişmelerin ise gündemde kalmaya devam edeceğini vurguladı.




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