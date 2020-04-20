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Avrupa borsaları haftaya yükselişle başladı

20.04.2020 10:34

Son güncelleme : 20.04.2020 10:34
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 değer  kazanarak 335 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,3 artarak 10.662 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 yükselişle 5.798 puan,  İspanya'da IBEX 35 endeksi yatay seyirle 6.879 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 0,4 kazançla 4.518 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 artışla 17.085  puan oldu.

Euro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2450  seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede  alınan bazı tedbirlerin kademeli olarak gevşetmeye başlayan ülke sayısındaki  artışın etkisiyle yatırımcıların risk iştahının arttığını söyledi.

İtalya, İspanya, Avusturya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka ve  Almanya'da kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlandığına işaret eden  analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın da önlemlerin 3 aşamalı şekilde  gevşetileceğini ancak kararın eyalet valilerinde olduğunu belirttiğini aktardı.

Analistler, Kovid-19'a ilişkin haber akışının gündemin odağındaki  yerini koruduğunu belirterek, bugün Avro Bölgesi'nde şubat ayı cari işlemler  dengesi ve ABD'de mart ayı Chicago Fed Aktivite Endeksi verilerinin izleneceğini  kaydetti.





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