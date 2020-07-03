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Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

03.07.2020 10:52

Son güncelleme : 03.07.2020 10:52
Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününe karışık başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kazançla  368 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,1 artarak 12.620 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yatay seyirle 6.240 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 0,2 azalışla 7.482 puan, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,1  azalışla 5.045 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 yükselerek 19.917 puan  oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1233 ve sterlin/dolar  paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,2459 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik  verilerin pay piyasalarını desteklediğini ifade etti.

Yeni tip corona virüs salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların  odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Avrupa'da  hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip  edileceğini, ABD'de ise resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını  kaydetti.




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