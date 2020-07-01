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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

01.07.2020 12:02

Son güncelleme : 01.07.2020 12:02
Avrupa borsaları, imalat sanayi verilerindeki toparlanma ile güne yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,3 kazançla  361 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 12.332 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artarak 6.172 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kazanarak 7.251 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yatay seyirle 4.934 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 19.419  puan oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 arışla 1,1240 ve sterlin/dolar paritesi  yatay seyirle 1,2405 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi  (PMI) verilerinin, Almanya ve Euro Bölgesi'nde beklentileri aşmasıyla pay  piyasalarında iyimserliğin arttığını ifade etti.

İmalat sanayi PMI Almanya'da 45,2, Avro Bölgesi'nde 47,4'e çıktı.

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgaya ilişkin  endişeler nedeniyle konuyla ilgili haber akışının yatırımcıların odağında yer  almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde, ABD'de imalat sanayi PMI  ve ADP özel sektör istihdamı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın  toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.




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