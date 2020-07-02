Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına paralel güne yükselişle başladı.
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
02.07.2020 11:09
Son güncelleme : 02.07.2020 11:09
AA
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 kazançla 364 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,3 artarak 12.416 puanda seyrediyor.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artarak 6.194 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 7.343 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 4.976 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 yükselerek 19.582 puan oldu.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1284 ve sterlin/dolar paritesi yüzde 0,2 yükselişle 1,2500 seviyelerinden işlem görüyor.
Analistler, bazı şirketlerin Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu sonuçlar elde etmesinin risk iştahını artırdığını ifade etti.
Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde, Euro
Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve işsizlik, ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.
10:54116.279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 963,95
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.366
En Düşük
115.746
10:546,8563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0093
|Açılış
|: 6,8670
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|Önceki Kapanış
|: 6,8600
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6,8564
En Düşük
6,8420
10:547,7364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,7200
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|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,7398
En Düşük
7,6956
10:54390,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,11
|Açılış
|: 390,03
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|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|2.842.021
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|50.790.126
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.160.185
|% 9,92
|
|BMELK
|5,81
|100.745
|% 8,19
|
|BURVA
|25,80
|6.366.075
|% 8,04
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|ULAS
|5,14
|1.439.964
|% -5,17
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|EGCYO
|1,34
|39.604
|% -2,90
|
|GARAN
|8,37
|271.596.918
|% 0,84
|
|SISE
|5,74
|214.042.427
|% 3,05
|
|ASELS
|33,00
|213.924.937
|% 0,73
|
|KRDMD
|3,25
|203.561.703
|% 0,62
|
|THYAO
|12,31
|180.743.999
|% 0,08
|
|EKGYO
|2,05
|142.747.409
|% 1,49
|
|ALBRK
|1,76
|109.899.853
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|203.561.703
|% 0,62
|
|TSKB
|1,32
|70.690.168
|% 3,13
|
|ODAS
|2,57
|126.231.272
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5447
|8,5875
|% 0,32
|
|Frank
|7,2270
|7,2705
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-0,61
|
|Altın Gr.
|390
|390
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.548
|1,60
|
|Tam
|2.602
|2.615
|1,60
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|0,70
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,57
|42,57
|0,54
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