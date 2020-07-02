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Avrupa borsaları yükselişle açıldı

02.07.2020 11:09

Son güncelleme : 02.07.2020 11:09
Avrupa borsaları, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına paralel güne yükselişle başladı.



AA

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,8 kazançla  364 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,3 artarak 12.416 puanda  seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 artarak 6.194 puan, İspanya'da  IBEX 35 endeksi yüzde 1,6 değer kazanarak 7.343 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi  yüzde 1 artışla 4.976 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,3 yükselerek  19.582 puan oldu.

Euro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,1284 ve sterlin/dolar paritesi  yüzde 0,2 yükselişle 1,2500 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, bazı şirketlerin Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu sonuçlar  elde etmesinin risk iştahını artırdığını ifade etti.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında yer  almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde, Euro Bölgesi'nde Üretici  Fiyat Endeksi ve işsizlik,  ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün  yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydetti.




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