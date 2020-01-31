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Avrupa Merkez Bankası açıkladı! Engeller kalkıyor

31.01.2020 13:16

Son güncelleme : 31.01.2020 13:16
Avrupa Merkez Bankası`nın (ECB) baş denetçisi Andrea Enria, Euro Bölgesi`nde sınır ötesi banka birleşmelerinin önündeki bazı zorlukları kaldırma sözü verdi.



DHA

Enria, Frankfurt'ta yaptığı konuşmada, "ECB'nin Bankacılık Denetim-Gözetim Birimi bağlı ortaklıklar için olası grup desteği anlaşmalarına ilişkin düzenlemelerin güçlendirilmesi gibi seçenekleri değerlendiriyor. Biz ayrıca, sınır ötesi likidite muafiyetleri vermeyi kolaylaştırmaya açığız" dedi.

Birleşmelerin önündeki en önemli engellerden biri olarak, farklı ülkelerdeki bağlı ortaklılar arasında nakit hareketlerine getirilen sınırlama gösteriliyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, geçen hfta yaptığı açıklamada, bankanın para politikasının otomatik pilotta olduğu savının “saçma” olduğunu belirterek, geleceğe yönelik kılavuzun “veri temelli ve oldukça açık bir zaman çizelgesine” işaret ettiğini söyledi.

Bunun yanında Lagarde, göstergelerin değişmesi durumunda politikaların da buna uygun hale getirilebileceğini ekledi ve ECB’nin ekonominin evrimini izlediğine dikkat çekti.
 





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