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Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu

16.07.2020 14:45

Son güncelleme : 16.07.2020 15:12
Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmedi.



AA

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü  toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin  sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde  0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle martta 750 milyar euro ile başlatılan ve  haziranda 600 milyar euro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar euroya  çıkarılan PEPP'in boyutunda da değişiklik yapılmadığı kaydedildi.

PEPP'in en azından 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar devam edeceği  ifade edilen açıklamada, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen  anapara ödemelerinin 2022 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceği  belirtildi.

ECB'nin varlık alım programlarına aylık 20 milyar euro seviyesinde  devam edileceğine yer verilen açıklamada, yıl sonuna kadar 120 milyar euroluk  ilave geçici varlık alımı gerçekleştirileceği ifade edildi.

Piyasalarda, karar öncesi ECB'nin mevduat faizinde değişiklik  yapılmayacağı beklentisi bulunuyordu.




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