Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle başlatılan Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) boyutunda değişikliğe gitmedi.
Avrupa Merkez Bankası faizleri sabit tuttu
16.07.2020 14:45
Son güncelleme : 16.07.2020 15:12
AA
ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.
Açıklamada, salgın nedeniyle martta 750 milyar euro
ile başlatılan ve haziranda 600 milyar euro artırılarak toplam 1 trilyon 350 milyar euroya çıkarılan PEPP'in boyutunda da değişiklik yapılmadığı kaydedildi.
PEPP'in en azından 2021 yılı haziran ayı sonuna kadar devam edeceği ifade edilen açıklamada, program çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen anapara ödemelerinin 2022 sonuna kadar yatırıma yönlendirilmeye devam edileceği belirtildi.
ECB'nin varlık alım programlarına aylık 20 milyar euro seviyesinde devam edileceğine yer verilen açıklamada, yıl sonuna kadar 120 milyar euroluk ilave geçici varlık alımı gerçekleştirileceği ifade edildi.
Piyasalarda, karar öncesi ECB'nin mevduat faizinde değişiklik yapılmayacağı beklentisi bulunuyordu.
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