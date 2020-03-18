Avrupa Merkez Bankası, corona virüs salgınının yayılmasının ekonomik sonuçlarının yakından izlendiğini ve uygun görüldüğünde salgına karşı alınan tüm tedbirlerde ayarlama yapmaya hazır olunduğunu duyurdu.
Avrupa Merkez Bankası`ndan `virüs` açıklaması
18.03.2020 13:03
Son güncelleme : 18.03.2020 13:03
AA
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Robert Holzmann’ın “para politikası sınırlarına ulaştı” değerlendirmesinden sonra ECB’den yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, söz konusu salgının ekonomik etkisine karşı 12 Mart’ta kararlaştırılan önlemlere ek olarak yaptığı analizlerde oy birliği içinde olduğu belirtildi.
Açıklamada, “ECB, corona virüsün yayılmasının ekonomik sonuçlarını yakından izlemeye devam edecek. ECB, gerektiğinde bankacılık sistemindeki likidite şartlarını korumak ve para
politikasının sorunsuz bir şekilde aktarımını sağlamak için uygun görüldüğü şekilde aldığı tedbirlerin tamamında ayarlama yapmaya hazır." ifadelerine yer verildi.
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