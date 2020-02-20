Avrupa Merkez Bankası`nın 2019 yılındaki karı, dolar portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil portföyünden gelen yüksek gelirin etkisiyle, bir önceki yıla göre 790 milyon euro artarak yaklaşık 2 milyar 366 milyon euroya yükseldi.
Avrupa Merkez Bankası`nın karı açıklandı
20.02.2020 15:51
Son güncelleme : 20.02.2020 15:55
AA
Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) yapılan açıklamaya göre, bankanın bilançosunun toplam büyüklüğü geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 457 milyar euroya ulaştı.
Bankanın karı da söz konusu dönemde 790 milyon euro
artarak 2 milyar 366 milyon euroya yükseldi. Kar artışında bankanın dolar
portföyünden ve uyguladığı parasal genişleme programındaki büyük tahvil
portföyünden gelen yüksek gelir etkili oldu.
Bankanın, 2019 yılında faizden kazandığı gelir 2018’deki 2 milyar 277 milyon eurodan 2 milyar 686 milyara ve personel için harcadığı miktar ise 515 milyon avrodan 566 milyon euroya yükseldi.
Bankanın karı, Euro Bölgesi içinde yer alan merkez bankaları arasında paylaştırılacak.
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