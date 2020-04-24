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Avrupalıların yüzde 5,4`ü evden çalıştı

24.04.2020 13:49

Son güncelleme : 24.04.2020 13:49
Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 5,4`ü yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri öncesinde işlerini evden yürüttü.



AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2019 yılı evden çalışma verilerini yayımladı. Buna göre, AB vatandaşlarının yüzde 5,4'ü iş yerine gitmek yerine  evinde çalıştı.

Söz konusu dönemde, AB üyesi 27 ülke arasında evinde çalışanların  oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 14,1 ile Hollanda ve Finlandiya oldu. Bu ülkeleri yüzde 11,6 ile Lüksemburg, yüzde 9,9 ile Avusturya ve yüzde 7,8 ile  Danimarka izledi.

Söz konusu oranın en düşük olduğu ülke ise Bulgaristan olarak  belirlendi. Bulgaristan'da vatandaşların sadece yüzde 0,5'i evden çalıştı.  Bulgaristan'ı yüzde 0,8 ile Romanya, yüzde 1,2 ile Macaristan ve yüzde 1,3 ile  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) izledi.

Almanya'da vatandaşların yüzde 5,2'si, Fransa'da yüzde 7'si, İtalya'da  yüzde 3,6'sı ve İspanya'da yüzde 4,8'i evinden çalıştı.

Söz konusu evden çalışma oranı Türkiye'de ise yüzde 2,1 olarak  belirlendi. AB ülkelerinde evden çalışma oranı kadınlarda ortalama yüzde 5,7  olurken, erkeklerde yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti.





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