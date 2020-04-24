Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 5,4`ü yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri öncesinde işlerini evden yürüttü.
Avrupalıların yüzde 5,4`ü evden çalıştı
24.04.2020 13:49
Son güncelleme : 24.04.2020 13:49
AA
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2019 yılı evden çalışma verilerini yayımladı. Buna göre, AB vatandaşlarının yüzde 5,4'ü iş yerine gitmek yerine evinde çalıştı.
Söz konusu dönemde, AB üyesi 27 ülke arasında evinde çalışanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 14,1 ile Hollanda ve Finlandiya oldu. Bu ülkeleri yüzde 11,6 ile Lüksemburg, yüzde 9,9 ile Avusturya ve yüzde 7,8 ile Danimarka izledi.
Söz konusu oranın en düşük olduğu ülke ise Bulgaristan olarak belirlendi. Bulgaristan'da vatandaşların sadece yüzde 0,5'i evden çalıştı. Bulgaristan'ı yüzde 0,8 ile Romanya, yüzde 1,2 ile Macaristan ve yüzde 1,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) izledi.
Almanya'da vatandaşların yüzde 5,2'si, Fransa'da yüzde 7'si, İtalya'da yüzde 3,6'sı ve İspanya'da yüzde 4,8'i evinden çalıştı.
Söz konusu evden çalışma oranı Türkiye'de ise yüzde 2,1 olarak belirlendi. AB ülkelerinde evden çalışma oranı kadınlarda ortalama yüzde 5,7 olurken, erkeklerde yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşti.
13:3498.784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 612,74
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.946
En Düşük
97.929
13:346,9738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0292
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
13:347,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0302
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
13:34388,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 388,46
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|4,18
|576.007
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.382.877
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.702.149
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.938.764
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.314.013
|% 9,98
|
|EGCYH
|0,30
|379.946
|% -9,09
|
|DENGE
|1,19
|587.564
|% -6,30
|
|BALAT
|2,25
|296.752
|% -6,25
|
|SELGD
|2,32
|724.117
|% -5,31
|
|EUYO
|1,53
|6.943.690
|% -4,97
|
|ECILC
|4,90
|471.839.529
|% 5,15
|
|GARAN
|8,11
|408.632.391
|% 0,50
|
|PETKM
|3,47
|281.486.550
|% 1,17
|
|GUSGR
|3,10
|277.654.618
|% 9,93
|
|SASA
|8,96
|265.547.606
|% 2,75
|
|ECILC
|4,90
|471.839.529
|% 5,15
|
|GUSGR
|3,10
|277.654.618
|% 9,93
|
|PETKM
|3,47
|281.486.550
|% 1,17
|
|DOHOL
|1,80
|124.942.331
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,24
|78.489.432
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5781
|8,6211
|% 0,36
|
|Frank
|7,1188
|7,1617
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8504
|1,8597
|% 0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|-1,92
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,05
|
|Cumhuriyet
|2.483
|2.545
|7,30
|
|Tam
|2.548
|2.611
|7,40
|
|Yarım
|1.241
|1.274
|3,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|21,37
|21,37
|0,04
|