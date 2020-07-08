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Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

08.07.2020 10:06

Son güncelleme : 08.07.2020 10:06
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 9,90, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 9,42 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.



Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,59 ve Euro %0,72 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,10, külçe altın %1,66 ve Amerikan Doları %2,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %1,15 ve Euro %0,29 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,53, külçe altın %2,09 ve Amerikan Doları %3,01 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,45, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,64 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %1,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise %1,00 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,62, TÜFE ile indirgendiğinde ise %28,99 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %5,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,65 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %40,47, TÜFE ile indirgendiğinde ise %32,43 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %26,40, mevduat faizi (brüt) %14,53, BIST 100 endeksi %12,30, Amerikan Doları %10,48 ve Euro %10,12 oranlarında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %19,16, mevduat faizi (brüt) %7,97, BIST 100 endeksi %5,87, Amerikan Doları %4,16 ve Euro %3,81 oranlarında kazandırmıştır.





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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKGUV 3,06 17.720.648 % 0,00  
AKENR 2,12 177.832.574 % 0,00  
BIZIM 20,10 109.690.173 % 0,00  
AVOD 3,75 54.798.427 % 0,00  
ATSYH 2,09 83.921 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5847 8,6278 % 0,07  
Frank 7,2477 7,2913 % -0,02  
Riyal 1,8231 1,8323 % 0,00  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 -0,06  
Altın Gr. 396 396 -0,14  
Cumhuriyet 2.563 2.584 -0,40  
Tam 2.638 2.651 -0,40  
Yarım 1.281 1.297 -0,20  
Çeyrek 641 649 -0,10  
Gümüş.Ons 18,33 18,36 0,08  
Gümüş Gr. 4,04 4,05 0,02  
B. Petrol 42,93 42,93 -0,15  
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