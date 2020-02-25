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Azerbaycan ile 15 milyar dolarlık ticaret için yeni imzalar yolda

25.02.2020 11:38

Son güncelleme : 25.02.2020 11:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki iş insanları heyetinin bugün Azerbaycan`da gerçekleştireceği temaslar çerçevesinde ekonomik ilişkiler öne çıkarken, iki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşmak amacıyla yeni iş birliklerine imza atılacak.



AA

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 8'inci toplantısı için bugün Azerbaycan'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlıklarında Bakü'de yapılacak konsey toplantısındaki görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin tüm  boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve iş birliğinin daha da derinleştirilmesine yönelik imkanlar ele alınacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da eşlik edeceği ziyaret çerçevesinde, iki ülke arasındaki 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için uzun  zamandır üzerinde çalışılan ve iş insanlarının önünü açacak Tercihli Ticaret  Anlaşması'nın da aralarında olduğu çeşitli mutabakatlara imza atılacak.

Bu anlaşmalar arasında öne çıkan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)  ile Azerbaycan İhracatın ve Yatırımların Teşviki Fonu (AZPROMO) arasında iş birliğine dair eylem planı da DEİK Başkanı Nail Olpak ve AZPROMO Başkan Vekili  Yusif Abdullayev tarafından imzalanacak.

AZERBAYCAN İLE TİCARET HACMİ 2 MİLYAR DOLAR

Azerbaycan, son yıllarda dünya ile ticaretini giderek artırdı. 2019  yılında 195 ülkeyle dış ticaret gerçekleştiren Azerbaycan, 122 ülkeye ihracat,  185 ülkeden ithalat yaptı.

Ülke geçen yıl 13 milyar dolar ithalat, 19,5 milyar dolarlık da ihracata imza attı.

Turizm faaliyetlerini de geliştiren Azerbaycan'a geçen yıl dünyanın  193 ülkesinden gelen turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 11,3 artarak 3  milyona çıktı. Turistlerin yüzde 29,4'ü Rusya'dan, yüzde 22,9'u Gürcistan'dan,  yüzde 10'u Türkiye'den, yüzde 8,1'i İran'dan geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin kardeş ülke  Azerbaycan'a ihracatı 2019 yılında 1,6 milyar doları bulurken, bu ülkeden  ithalatı 394,8 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Böylece toplam 2 milyar  dolarlık ticaret hacmine ulaşıldı.

Söz konusu ticarette Türkiye'nin Azerbaycan'a yaptığı ihracatta 263  milyon dolarla kazan, makine, mekanik cihaz, nükleer reaktörler ve bunların aksam  ve parçaları faslı ilk sırada yer alırken, bunu 189 milyon lira ile elektrikli  makine ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü ses kaydetme verme  cihazları aksam ve parçaları takip etti.

Ayrıca, ihracatta 116 milyon dolarla motorlu kara taşıtları,  traktörler ve bisikletler, 105 milyon dolarla plastik ve mamulleri, 104 milyon  dolarla demir ve çelikten eşya önemli yer buldu.

Azerbaycan'dan mal ithalatında ilk sırada 143,6 milyon dolarla pamuk,  pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ilk sırada yer alırken, bunu 75,5 milyon dolarla  plastik ve mamulleri, 56,6 milyon dolarla alüminyum ve alüminyumdan eşya faslı  izledi.

İki ülke arasında enerji ve ulaştırma alanlarında da yoğun iş birlikleri dikkati çekiyor.




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