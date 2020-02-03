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Bakan açıkladı! Cumhuriyet tarihinin en yüksek ocak ayı rakamı

03.02.2020 11:58

Son güncelleme : 03.02.2020 11:58
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ocakta ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, bu rakamın, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamı olduğunu bildirdi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında Ticaret Bakanlığı'nın ocak ayı geçici dış ticaret istatistiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen, 2019 yılında  ihracatta yakalanan başarının, 2020 ocak ayında da ivmelenerek devam ettiğini  ifade eden Pekcan, "Bu yılın ocak ayında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 6,1 artarak 14,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, Cumhuriyet tarihindeki en yüksek ocak ayı ihracat rakamıdır." ifadesini kullandı.

Pekcan, bu güçlü artış oranının, 2020 yılı ihracatı için önemli  bir  pozitif gösterge olduğuna dikkati çekerek, aynı dönemde ithalatın ise yüzde  18,9’luk artış ile 19,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, dış ticaret hacminin  yüzde 13'lük artışla 34 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Küresel ekonomideki zayıf seyre rağmen yılın ilk ayındaki dış ticarete  ilişkin bu verilerin, Türkiye ekonomisindeki canlanmanın güçlenerek devam ettiğine işaret ettiğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"Ayrıca makro göstergelerdeki olumlu gelişmeleri desteklemektedir. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2019 yılı ocak-kasım dönemi rakamları bakımından, oran bazında dünyada ihracatını en fazla artıran 7'nci ülke olduk. DTÖ yıllık  verileri açıkladığında da eminim ülkemizin geçen yılın tamamındaki kayda değer başarısı bir kez daha görülecektir. Dış ticarette 2019‘daki başarılı  performansımızı 2020’de de aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu önemli  başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını  diliyorum."




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