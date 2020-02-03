Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak`ta 51,3 oldu. 2020`ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" dedi.
Bakan Albayrak: 2020`ye güçlü başlangıç yaptık
03.02.2020 11:06
Son güncelleme : 03.02.2020 11:06
DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin ocakta 51,3 olduğunu, 2020'ye güçlü başlangıç yapıldığını belirtti.
Bakan Albayrak, "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu. 2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk" dedi.
10:52119.265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 124,73
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.523
En Düşük
118.762
10:525,9851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9800
|
5,9862
En Düşük
5,9764
10:526,6296
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0088
|Açılış
|: 6,6210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6020
|
6,6407
En Düşük
6,6208
10:52303,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,34
|Açılış
|: 303,03
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,40
|9.746.740
|% 18,64
|
|RYGYO
|7,50
|4.035.893
|% 15,56
|
|IZMDC
|11,49
|55.798
|% 10,91
|
|ESCOM
|3,00
|563.094
|% 9,09
|
|SANFM
|5,94
|257.236
|% 8,79
|
|HUBVC
|27,00
|3.898.206
|% -12,34
|
|EGCEY
|0,69
|8.177
|% -9,21
|
|KSTUR
|23,02
|829
|% -7,92
|
|TKNSA
|7,81
|2.055.998
|% -7,46
|
|QNBFB
|45,90
|462.672
|% -7,16
|
|ODAS
|2,14
|172.965.788
|% 0,94
|
|PGSUS
|70,75
|42.642.344
|% 3,13
|
|OSTIM
|2,22
|31.890.737
|% 4,23
|
|OZKGY
|3,48
|22.115.531
|% -0,57
|
|OZKGY
|3,48
|22.115.531
|% -0,57
|
|ODAS
|2,14
|172.965.788
|% 0,94
|
|IHLGM
|1,14
|17.680.395
|% 0,00
|
|CUSAN
|3,89
|11.103.349
|% 0,00
|
|HLGYO
|1,50
|2.776.603
|% 0,67
|
|KUYAS
|1,93
|3.155.145
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8416
|7,8809
|% -0,48
|
|Frank
|6,1705
|6,2076
|% -0,30
|
|Riyal
|1,5894
|1,5974
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|-9,99
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|2.021
|2.051
|11,00
|
|Tam
|2.011
|2.061
|11,84
|
|Yarım
|972
|997
|5,72
|
|Çeyrek
|487
|498
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|17,74
|17,78
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|56,41
|56,41
|-0,21
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:03TSPOR
Yüzde 8.09 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 803, 757 adet işlem
-
11:02XU100
Endeks 119, 370 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 2, 451.00 milyon TL de
-
11:02DOKTA
Yüzde 7.25 oranında artışla 74.00 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 513 adet işlem
-
11:01PINSU
Yüzde 6.56 oranında artışla 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 188, 354 adet işlem
-
11:00TRKCM
Yüzde 7.69 oranında artışla 4.34 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 549, 140 adet işlem