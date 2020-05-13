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Bakan Albayrak açıkladı! 240 milyar TL`ye ulaştı

13.05.2020 15:20

Son güncelleme : 13.05.2020 16:44
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Covid-19 pandemisi ile mücadelede devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL`ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin yüzde 5`i civarındadır. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü çarpan etkisiyle ifade etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL`yi bulmaktadır. Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11`ine denk gelmektedir" dedi.



AA

Bakan Albayrak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) video  konferans ile düzenlediği DEİK Talks programı kapsamında DEİK Başkanı Nail  Olpak’ın sorularını yanıtladı.

Albayrak, Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar,  hizmetler, müteahhitlik ve lojistik başta olmak üzere, dış ekonomik ilişkilerini  yürütme, Türkiye'nin ihracatını artırmaya katkı sağlama ve uluslararası alanda iş  geliştirme çalışmalarını koordine etmekle görevli DEİK ailesi ile bu toplantı  vesilesi ile bir araya gelmiş olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel ekonomiye ciddi bir darbe  vuran Covid-19 salgının ekonomiye ve küresel sürece etkilerini incelemek ve buna  yönelik hazırlık yapmak için sahada adım adım yoğun bir mesai harcadıklarını  ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

“İşte bu kapsamda ekonominin tüm paydaşlarıyla görüşmelerimizi ve  istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bugün de DEİK ailesi ile gerek salgının  ekonomimize etkilerini gidermenin yollarını, gerekse Türkiye ekonomisi için yeni  sürecin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için atılacak adımları  konuşalım istedik. Salgınla mücadelemizi beş temel hedef üzerine inşa ettik.  Vatandaşlarımızı salgından korumak ve hastalananları en iyi koşullarda tedavi  etmek, salgından ekonomik anlamda olumsuz etkilenenlere maddi destek vermek,  ekonomik katma değer oluşturan firmalarımızın geçici likidite sıkışıklığı  nedeniyle kepenk kapatmasının önüne geçmek, istihdamı ve hane halkı gelirini  korumak, sağlık, gıda üretim ve dağıtımı, elektrik, su ve doğal gaz gibi temel  hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi için gereken tedbirleri almak.”

“TÜM BAŞVURULARDA YÜZDE 85'İN ÜZERİNDE, DÜNYADA EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR GERİ DÖNÜŞ YAKALADIK”

Albayrak, bu hedefler çerçevesinde yaklaşık 5 milyon aileye nakdi  yardım yaptıklarını aktararak, “İşini kaybeden vatandaşlarımızı da ayrıca bu  yardım kapsamına aldık. KGF paketli İş'e devam paketi kapsamında 190 bin 453  firmamıza yaklaşık 137 milyar TL’nin üzerinde finansman sağlandı. Buradaki  şirketlerin yüzde 97'sini KOBİ'ler oluşturdu. Aylık geliri 5 bin TL'den az  vatandaşlarımız için sunulan destek kapsamında 5 milyon 582 bin vatandaşımıza 33  milyar TL’yi aşkın kaynak sunuldu.” diye konuştu.

1 milyon 16 bin 600 esnafa 23 milyar TL'nin üzerinde finansman desteği  sağladıklarını anlatan Bakan Albayrak, tüm başvurularda yüzde 85'in üzerinde,  dünyada eşi benzeri olmayan bir geri dönüşle, finansman sağlama oranı  yakaladıklarını, bankacıların bunun ne kadar önemli detay olduğunun farkında  olduğunu söyledi.

Albayrak, eksiklerin olabileceği, ancak devamlı olarak sahadan  talepleri toplamaya, gereken ilave tedbirleri almaya devam ettiklerini  vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapılanları en iyi siz iş insanlarımız biliyorsunuz. Covid-19  pandemisi ile mücadelede devreye aldığımız Ekonomik İstikrar Kalkanı  adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin  yüzde 5'i civarındadır. Biz sadece devreye alınan adımların maddi tutarını dile  getirmekteyiz. Eğer bazı ülkeler gibi ekonomik büyüklüğünü çarpan etkisiyle ifade  etmemiz gerekirse, bu rakam 525 milyar TL'yi bulmaktadır.

Bu da milli gelirin yaklaşık yüzde 11'ine denk gelmektedir. İster  maddi tutarı ister ekonomik büyüklüğü dikkate alın, Türkiye salgın kapsamında  destek/milli gelir oranında dünyadaki çok iyi konumda olan ülkelerden biridir.  Mali önlemlerin milli gelire oranında Fransa yüzde 5, Almanya yüzde 4,9, Çekya  yüzde 4,7, İtalya yüzde 1,4 seviyesinde kalmıştır. Her zaman bu sürecin dinamik  bir süreç olduğunu, gerekli tüm adımların ihtiyaç duyulan anda atılmaya devam  edeceğini ifade ettik.”

Bakan Albayrak, salgın süresinde olduğu gibi salgın sonrasında da arzu  edilen toparlanmayı sağlamak ve ortaya çıkan potansiyeli değerlendirmek için yine  tüm imkanlarla vatandaşın, esnafın ve iş dünyasının yanında olmaya devam  edeceklerini vurguladı.

“ÜLKEMİZ İÇİN ORTAYA ÇIKAN POTANSİYELİ SONUNA KADAR DEĞERLENDİRECEĞİMİZDEN HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Albayrak, Türkiye olarak Covid-19 salgınıyla, kur saldırılarının  etkilerini gidermek ve ekonominin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun  bir mücadele verdikleri dengelenme sürecinin sonunda karşılaştıklarını  belirterek, dengelenme döneminin kazanımlarını iş dünyasının yakından bildiğini  dile getirdi. Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yüzde 24 olan politika faizlerinin yüzde 8,75'e düştüğü, yüzde  35-40'lara çıkmış piyasa faizlerinin yüzde 7-8'lere düştüğü, enflasyonda tek  haneleri gördüğümüz ve o yönde yol aldığımız bir başarı dönemi yakaladık. Bugün  de Covid-19 salgının ekonomimize etkilerini gidereceğimizden, ülkemiz için ortaya  çıkan potansiyeli sonuna kadar değerlendireceğimizden hiç kimsenin şüphesi  olmasın.Siyasi ve tabanı olmayan tartışmalarla oluyor. Şahsım özelinde  konuşuyorum; hiçbir dönem bu enerji tüketen, ülkeye hiçbir faydası, katkısı  olmayan dili ve içeriği muhatap almadan hedeflerimize odaklı şekilde emin  adımlarla yürümeye devam ediyoruz.”

“TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BİLANÇOSU ORTADA”

Bakan Albayrak, “Türkiye sağlam bilançosu ile bu süreci en rahat  atlatacak ülkelerden birisidir.” diyerek, dünya ülkelerinin borçluluk durumuna  bakıldığında, net borçluluğun milli gelire oranının bunun en önemli göstergesi  olduğunu söyledi.

Türkiye'de bu oranın yüzde 32,5 olduğuna işaret eden Albayrak, bu  oranın gelişmekte olan ülkelerin ve dünya ortalamasının oldukça altında olduğunu  kaydetti.

Albayrak, İtalya'da bu oranın yüzde 135, Portekiz'de yüzde 120,  Belçika'da yüzde 99, Fransa’da yüzde 98, İspanya’da yüzde 96, Birleşik Krallık’ta  yüzde 86, Euro Bölgesi’nde yüzde 84’lerde olduğuna dikkati çekerek, birçok açıdan  bakıldığında Avrupa’da yüzde 60 denilen Maastricht Kriterlerinin bile  tutturulamadığının görüldüğünü, Türkiye'nin güçlü bilançosunun ortada olduğunu  dile getirdi.

Bundan sonraki süreçte de en iyi, en doğru politikaları  uygulayacaklarını vurgulayan Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

“Önümüzde çok ama çok umut verici bir dönem var. Benim hayat bakış  açım bu. Bardağın hep dolu tarafını daha da artırarak pozitif ve güçlü bir  gündemle yolumuza devam edeceğiz. Bu dönemi tüm dış ticaretimizi yeniden ele  alacak kapsamlı bir bakış açısıyla kurgulayacağız. Hatta kurgulamaya başladık,  yakında çok farklı adımları görmeye devam edeceğiz. Sağlık alanında ortaya  koyduğumuz başarı, Türkiye'nin salgın süresince dünyanın tamamına uzattığı yardım  eli, ülke sayısı 60’ı geçti, milletimizin sergilediği eşsiz dayanışma fotoğrafı  her anlamda bir güven ülkesi olduğumuzu bir kez daha ispatladı.”

“KEARNEY RAPORU DEĞERLENDİRMELERİNİN ÖTESİNDE FIRSATLARA VE POTANSİYELE SAHİP OLDUĞUMUZU BİLİYORUZ”

Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney’nin Türkiye ile ilgili  "Türkiye'yi Geleceğin Küresel Değer Zincirlerinde Konumlandırmak" adlı bir rapor  yayınladığını anımsatan Bakan Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye'nin Covid-19 sonrası değişimlerden en çok fayda sağlayacak  ülkelerin başında geleceğini vurguluyor. Salgının etkisiyle tedarik zincirlerinin  kısalacağını ve Avrupa ülkelerinin yakın yerlerde üretim yaptırmayı tercih  edeceği öngören bu rapor, bu eğilimin Türkiye'nin yıldızının parlamasına yol  açacağını ifade etti. Türkiye'nin toplam ihracatının salgın sonrası dönemde  yıllık bazda 16 milyar dolar artış göstereceği tahmininde bulunan bu raporun  değerlendirmelerinin ötesinde fırsatlara ve potansiyele sahip olduğumuzu  biliyoruz. Özellikle dijitalleşme ve e-ticarette dünyanın en iyi ülkelerinden  birisi durumundayız. Dünyanın bir kez daha önemini anladığı sağlık alanında gerek  altyapımız gerek teknoloji üretim kapasitemizi daha iyi değerlendireceğiz.”

Tarımda, üretim kapasitesini artıracak, tedarik zincirini  güçlendirecek, ihracattaki konumu daha da ileriye taşıyacaklarını aktaran  Albayrak, “Şimdiden küresel alanda kayan yatırımlar için öncelikli tercih ülkesi  sinyallerini almaya başladık. Sizlere de bizlere de geliyor. Özellikle DEİK  ailesine çok önemli bir iş düşüyor. Bunu sizlerle birlikte en iyi şekilde  değerlendireceğiz. Turizmde, güçlü sağlık sisteminde ve Korona sertifikası  uygulamaları ile önce iç turizmde ardından dış turizmde güven verecek ve  canlanmayı sağlayacak adımları atmaya başladık.” diye konuştu.

Albayrak, bu dönemi bir kuluçka bir tohum atma dönemi olarak  değerlendirdiğini belirterek, “DEİK'in tüm ülke bazlı iş konseyleri bu dönem  durmadan interaktif bir politika, diplomasi, ekopolitik, ekodiplomasi yürütmeli.  Tüm ilişkili olduğu ülkelere, networklerine Türkiye'nin fırsatlarını anlatma  noktasında etkin kullanmalıyız. İş bazlı konseyleri yeni yatırım alanlarını, yeni  ihracat alanlarını çok iyi araştırmalılar. Biz sizden gelen her teklife açığız.  Türkiye yakın zamanda çok daha iyi bir noktaya gelecek.” şeklinde konuştu.

Albayrak konuşmasının ardından DEİK üyelerinden 550 iş adamının  katıldığı video konferansta soruları yanıtladı.




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