Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası`nın açıkladığı 20 milyar TL büyüklüğündeki "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 10 yıl vadeli 400 milyon TL`ye kadar yatırım desteği sağlanacağını açıkladı.
Bakan Albayrak açıkladı! Dev destek geliyor
08.06.2020 12:07
Son güncelleme : 08.06.2020 12:07
DHA
Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İthalatı azaltıp, ihracatı artıracak yatırımları desteklemeye devam ediyoruz. Merkez Bankası'nın açıkladığı 20 milyar TL
büyüklüğündeki 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalarımıza 10 yıl vadeli 400 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlanacak" ifadesini kullandı.
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