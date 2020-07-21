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Bakan Albayrak açıkladı! Pozitif yönde ayrıştırıyor

21.07.2020 13:54

Son güncelleme : 21.07.2020 14:32
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk halkının bilinçli davranışları ile hane halkının düşük borçluluk oranının ekonomiyi diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırdığını belirterek, "Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak, güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak." ifadelerini kullandı.



AA

Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye'de toplam krediler içinde konut  kredilerinin payı, konut kredileriyle hane halkı yükümlülüklerinin gayrisafi yurt  içi hasılaya (GSYH) oranı ve bunların diğer ülke ve birliklerle kıyaslanmasının  yer aldığı video paylaştı.

Mesajında hane halkının düşük borçluluk oranına dikkati çeken  Albayrak, "Halkımızın bilinçli davranışları, hane halkının düşük borçluluk oranı  ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. Hedefimiz mevcut  kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak, güçlü,  sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE, ABD VE AB'Yİ GERİDE BIRAKTI

Videodaki bilgilere göre Türkiye, toplam krediler içindeki konut  kredilerinin düşük yüzdesi ile aralarında İngiltere, İtalya, ABD ve İsveç'in  bulunduğu birçok ülkenin önünde yer alıyor. Konut kredilerinin GSYH'ye oranında  da Türkiye, bu yıl elde ettiği yüzde 5,2'lik performansıyla ABD ve Avrupa  Birliği'ni geride bıraktı.

Ayrıca, ülkenin hane halkı yükümlülüklerinin GSYH'ye oranında  2019'daki yüzde 16'lık performas, bu oranın yüzde 65 olarak gerçekleştiği Euro Bölgesi ülkelerine göre Türkiye'yi öne çıkardı.




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