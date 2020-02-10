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Bakan Albayrak banka ücret ve komisyonlarının sınırlandırılmasını değerlendirdi

10.02.2020 09:56

Son güncelleme : 10.02.2020 09:56
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bankaların aldığı ücret ve komisyonların yeniden düzenlenmesiyle vatandaşların ve özellikle ticari işlem yapanların maliyetlerinde büyük düşüş sağlandığını bildirdi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, bankaların aldığı ücret ve komisyonlara sınırlandırma getiren düzenlemeleri değerlendirdi.

Gittiği her yerde vatandaşlar ve iş dünyasının, bankaların aldığı  ücret ve komisyonlarla ilgili şikayetlerde bulunduğuna işaret eden Albayrak,  Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin (FİKKO) gündemine aldığı konuyla ilgili  Merkez Bankası ve BDDK'nin ücret ve komisyonlara standartlar getirdiğini aktardı.

Ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyon sayısının  2 bin 400'den 51'e, finansal tüketiciler için ise 20'den 16'ya indirilerek önemli  sınırlamalar getirildiğine dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu sayede vatandaşlarımızın ve özellikle ticari işlem yapanların  maliyetlerinde büyük düşüş sağlandı. EFT ücretlerine hem ticari hem de finansal  tüketiciler için üst sınır getirildi. 6 ila 850 lira arasında değişen EFT  ücretleri 1 ila 100 lira arasında sınırlandırıldı. Her kalemde ücretler 3'te 1  ila 6'da 1 oranlarında düşürüldü. Komisyon, ücret ve masraflarla ilgili yapılan  bu önemli düzenlemelerin vatandaşlarımıza ve iş insanlarımıza hayırlı olmasını  diliyorum. Attığımız her adımda vatandaşlarımızın hukukunu korumaya,  maliyetlerini düşürmeye öncelik vermeye devam edeceğiz."




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