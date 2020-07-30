Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişe ilişkin, "Yeni normalde adım adım Türkiye`nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak ekonomik güven endeksini değerlendirdi
30.07.2020 11:35
Son güncelleme : 30.07.2020 11:35
AA
Albayrak, Twitter hesabından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.
Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."
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En Düşük
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|JANTS
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|7.827.017
|% -5,13
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|% -4,89
|
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|% 0,45
|
|GUSGR
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|% -1,44
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|% 9,97
|
|EKGYO
|2,24
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|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|133.313.856
|% 0,59
|
|VKGYO
|3,42
|186.256.833
|% 9,97
|
|KRDMD
|3,00
|150.861.838
|% -1,32
|
|GUSGR
|6,18
|289.138.215
|% -1,44
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0399
|9,0852
|% -0,10
|
|Frank
|7,6071
|7,6529
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8559
|1,8652
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-14,38
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|2.884
|2.926
|-13,00
|
|Tam
|2.971
|3.016
|-13,40
|
|Yarım
|1.442
|1.468
|-6,50
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|Çeyrek
|723
|736
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,66
|-0,67
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