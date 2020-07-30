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Bakan Albayrak ekonomik güven endeksini değerlendirdi

30.07.2020 11:35

Son güncelleme : 30.07.2020 11:35
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişe ilişkin, "Yeni normalde adım adım Türkiye`nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." ifadesini kullandı.



AA

Albayrak, Twitter hesabından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından  açıklanan temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti: "Ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde  11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin  gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."





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