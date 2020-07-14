Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarının düşük maliyetli desteklerinin etkisini gösterdiğini belirterek "Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı." ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak konut satış istatistiklerini değerlendirdi
14.07.2020 10:37
Son güncelleme : 14.07.2020 11:36
AA
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla haziran ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi.
Konut satışlarındaki büyük artışa dikkati çeken Albayrak, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli desteklerinin etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
11:21118.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 44,68
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:216,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8668
En Düşük
6,8552
11:217,7876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7935
En Düşük
7,7736
11:21397,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,21
|Açılış
|: 397,33
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.928.883
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|PKENT
|334,80
|2.841.904
|% 9,99
|
|FMIZP
|60,55
|13.508.062
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.765.098
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.550.570
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,33
|758.260.516
|% 2,64
|
|ODAS
|2,94
|326.432.204
|% -0,34
|
|THYAO
|12,05
|325.216.765
|% 0,67
|
|GARAN
|7,97
|322.960.683
|% 0,00
|
|EREGL
|8,94
|276.000.829
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,33
|758.260.516
|% 2,64
|
|SKBNK
|1,69
|263.581.336
|% 2,42
|
|ODAS
|2,94
|326.432.204
|% -0,34
|
|ALBRK
|1,84
|163.859.081
|% 2,22
|
|YKBNK
|2,39
|193.757.552
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5670
|8,6100
|% -0,21
|
|Frank
|7,2685
|7,3123
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-2,97
|
|Altın Gr.
|397
|398
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.607
|-0,40
|
|Tam
|2.665
|2.675
|-0,30
|
|Yarım
|1.294
|1.308
|-0,20
|
|Çeyrek
|647
|655
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,02
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,19
|42,19
|-0,53
|