Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığını belirterek, "Sanayi üretimimiz mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
13.07.2020 13:07
Son güncelleme : 13.07.2020 13:07
AA
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
Sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığına dikkati çeken Albayrak, "Sanayi üretimimiz mayısta aylık bazda yüzde 17,4 oranında arttı. Ayrıca sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12,5 yükseldi. Her iki endekste de 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." paylaşımında bulundu.
12:51117.072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 2.263,77
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.161
En Düşük
116.126
12:516,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0052
|Açılış
|: 6,9080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
12:517,7802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
12:51399,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,50
|Açılış
|: 399,46
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,62
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|15.664.693
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.085.997
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|12.500.236
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|533.466
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|533.466
|% 9,98
|
|TACTR
|5,31
|25.329
|% -10,00
|
|VKFYO
|5,11
|1.577.758
|% -9,88
|
|SERVE
|5,77
|88.131
|% -9,42
|
|ROYAL
|1,95
|15.600
|% -7,14
|
|BJKAS
|3,00
|39.477.871
|% -5,96
|
|EKGYO
|2,24
|862.678.063
|% 3,70
|
|THYAO
|11,97
|604.523.184
|% 1,18
|
|TSPOR
|5,92
|404.735.959
|% -5,13
|
|ODAS
|2,83
|375.942.869
|% 5,20
|
|TRKCM
|4,61
|326.778.481
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,24
|862.678.063
|% 3,70
|
|ODAS
|2,83
|375.942.869
|% 5,20
|
|IHLGM
|1,78
|182.937.559
|% 7,88
|
|ZOREN
|2,71
|233.951.059
|% 6,69
|
|SKBNK
|1,61
|137.173.721
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6281
|8,6714
|% -0,07
|
|Frank
|7,2592
|7,3029
|% -0,02
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|11,02
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.615
|10,30
|
|Tam
|2.673
|2.683
|10,70
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,20
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|19,11
|19,14
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,22
|0,09
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,65
|