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Bakan Albayrak: Tarihi bir istihdam hamlesi

21.04.2020 12:31

Son güncelleme : 21.04.2020 12:31
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirterek, "Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek" dedi. Albayrak, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye`ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin  videolu paylaşımda bulundu.

Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri  içerisinde kendilerini en fazla bu projenin heyecanlandırdığına işaret eden  Albayrak, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize  yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde  bulundu.

Albayrak, uzun zamandır üzerinde çalışılan Türkiye'ye yazılım alanında  tarihi bir kapasite kazandıracak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin tamamlandığını  bildirerek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında  gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarını aktardı.

Yazılım sektörünün bugünün en önemli iş alanlarından birisi haline  geldiğine dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut.  Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye  olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir  sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak.  Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede  sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı,  tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda  kalıyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı  bulamamaktan yakınıyor. İşte '1 Milyon Yazılımcı Projesi', sektördeki nitelikli  eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek  daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu  ettiğimiz yetkinliği sağlayacak."

"HEMEN EĞİTİMLERİ ALMAYA BAŞLAYACAKLAR"

Albayrak, projenin detaylarına ilişkin de bilgi vererek, bakanlığının  hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklarını söyledi. 13  kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin şu anda hazır olduğunu  belirten Albayrak, "Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız.  Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve öz geçmiş  dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayacaklar. Online eğitim  platformundaki, algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş  zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun  programlama, ofis programları yanında, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı  ve web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Genç  arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz  geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." ifadelerini kullandı.

Bu öz geçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer  alacağını aktaran Albayrak, "Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve  firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitim bitiren  arkadaşlarımız bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje  yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem  analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web  tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş  bulabilecekler." dedi.

"ÖNÜNÜZDE HARİKA BİR FIRSAT VAR"

Albayrak, en ileri eğitimlerin gençler için hazırlandığını belirterek,  şunları kaydetti:

"Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olsun,  ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda  sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde  kaldığımız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendimizi, hem de  ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya  taşıyalım. Unutmayın, birlikte başaracağız."    





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