Bakan Albayrak: Tarihi bir istihdam hamlesi













AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne ilişkin videolu paylaşımda bulundu.Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde kendilerini en fazla bu projenin heyecanlandırdığına işaret eden Albayrak, "Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye'ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.Albayrak, uzun zamandır üzerinde çalışılan Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin tamamlandığını bildirerek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarını aktardı.Yazılım sektörünün bugünün en önemli iş alanlarından birisi haline geldiğine dikkati çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'nin bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. Türkiye'de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. İşte '1 Milyon Yazılımcı Projesi', sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak."Albayrak, projenin detaylarına ilişkin de bilgi vererek, bakanlığının hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklarını söyledi. 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin şu anda hazır olduğunu belirten Albayrak, "Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100'ün üzerine çıkaracağız. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve öz geçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayacaklar. Online eğitim platformundaki, algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, ofis programları yanında, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı ve web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek." ifadelerini kullandı.Bu öz geçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacağını aktaran Albayrak, "Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitim bitiren arkadaşlarımız bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecekler." dedi.Albayrak, en ileri eğitimlerin gençler için hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:"Buradan tüm gençlerimize çağrıda bulunuyorum. İster lisede olsun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığımız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendimizi, hem de ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın, birlikte başaracağız."