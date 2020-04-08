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Bakan Albayrak: Üretimimizi ayakta tutacağız

08.04.2020 09:48

Son güncelleme : 08.04.2020 09:48
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Üretimimizi ayakta tutacağız" dedi.



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız."




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