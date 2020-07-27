Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "23 yıl sonra Borsa İstanbul`da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak`tan Borsa İstanbul açıklaması
27.07.2020 10:18
Son güncelleme : 27.07.2020 11:02
AA
Albayrak, Twitter hesabından, bugün hayata geçirilen; Borsa İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç." ifadesini kullanan Albayrak, "23 yıl sonra Borsa
İstanbul’da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.
UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI
BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul
tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alındı.
BAKAN ALBAYRAK SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına ilişkin sektörel güven endeksi verilerini değerlendirdi.
Hizmet sektörü güven endeksinin temmuzda geçen aya göre yüzde 20,2, perakende ticarette yüzde 9,6, inşaat sektöründe 11,6 artış gösterdiğini ve bunun sevindirici olduğunu belirten Albayrak, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.
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|: 1.192
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428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.084.994
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.393.762
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|195.106
|% 10,00
|
|EGEEN
|877,20
|21.266.619
|% 9,99
|
|KARTN
|774,10
|33.905.434
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,33
|306.303.991
|% 0,00
|
|ASELS
|35,36
|288.144.646
|% 0,80
|
|SISE
|6,36
|217.682.731
|% -1,55
|
|GSDHO
|2,62
|135.071.675
|% 9,62
|
|GARAN
|7,92
|123.043.278
|% 0,13
|
|EKGYO
|2,33
|306.303.991
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,93
|54.429.299
|% 2,20
|
|GSDHO
|2,62
|135.071.675
|% 9,62
|
|IHYAY
|1,37
|60.194.679
|% 8,73
|
|IHLGM
|1,80
|75.952.624
|% 1,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7498
|8,7937
|% 0,16
|
|Frank
|7,4277
|7,4724
|% 0,26
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|32,01
|
|Altın Gr.
|426
|426
|6,78
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.795
|71,20
|
|Tam
|2.854
|2.870
|75,20
|
|Yarım
|1.385
|1.403
|35,80
|
|Çeyrek
|695
|702
|17,80
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|1,22
|
|Gümüş Gr.
|5,29
|5,30
|0,27
|
|B. Petrol
|43,52
|43,52
|-0,26
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Seans Raporu
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11:00XU100
Endeks 1, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 3, 624.00 milyon TL de
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11:00DYOBY
Yüzde 4.05 oranında artışla 7.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 577, 037 adet işlem
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10:59IHYAY
Yüzde 9.52 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 977, 357 adet işlem
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10:58KRGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 003, 881 adet işlem
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Yüzde 9.97 oranında artışla 110.30 lira fiyatla işlem gören hissede 247, 982 adet işlem