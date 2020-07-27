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Bakan Albayrak`tan Borsa İstanbul açıklaması

27.07.2020 10:18

Son güncelleme : 27.07.2020 11:02
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "23 yıl sonra Borsa İstanbul`da endekslerden iki sıfır atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



AA

Albayrak, Twitter hesabından, bugün hayata geçirilen; Borsa  İstanbul'da endekslerden iki sıfır atılması uygulamasına ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.

"Yeni bir dönem, yeni bir hafta, yeni bir başlangıç." ifadesini  kullanan Albayrak, "23 yıl sonra Borsa İstanbul’da endekslerden iki sıfır  atıyoruz, sadeleşiyoruz. Tüm yatırımcılarımıza hayırlı olsun." açıklamasında  bulundu.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI

BIST 100 endeksi başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından  hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması, Vadeli İşlem ve  Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri  esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün  devreye alındı.

BAKAN ALBAYRAK SEKTÖREL GÜVEN ENDEKSLERİ VERİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayına  ilişkin sektörel güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Hizmet sektörü güven endeksinin temmuzda geçen aya göre yüzde 20,2,  perakende ticarette yüzde 9,6, inşaat sektöründe 11,6 artış gösterdiğini ve bunun  sevindirici olduğunu belirten Albayrak, "Ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor.  Türkiye ekonomisi üzerine yapılan kötümser tahminler inşallah yine boş çıkacak."  değerlendirmesinde bulundu.




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