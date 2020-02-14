Bugün açıklanan cari denge rakamları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarda bulundu. Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2019 yılı dengelenme döneminin başarısı cari denge rakamları ile ortaya çıkmış oldu. Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak`tan `cari denge` açıklaması
14.02.2020 13:29
Son güncelleme : 14.02.2020 13:29
Cari işlemler hesabı Aralık 2019'da 2 milyar 798 milyon dolar
açık verirken, 12 aylık cari fazla 1 milyar 674 milyon dolar oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Böylesine zor bir yılı tüm beklentilerin aksine büyüme tarafında pozitif bir rakamla kapatırken, bu başarıyı da yaklaşık 1,7 milyar dolarlık cari fazlayla taçlandırdık." dedi.
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|GSRAY
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|442.210.393
|% 15,42
|
|CEMAS
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|% 2,48
|
|PETKM
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|% 1,47
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|KARSN
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|174.858.765
|% 2,72
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
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|% 0,23
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|Frank
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|%
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|Altın Ons
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|1.576
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|Altın Gr.
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|307
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|Cumhuriyet
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|3,00
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|0,53
|
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|0,27
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|Gümüş.Ons
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|0,05
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|Gümüş Gr.
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|3,45
|0,02
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