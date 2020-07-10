Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak`tan düşük kamu borç stoku paylaşımı
10.07.2020 13:10
Son güncelleme : 10.07.2020 13:10
AA
Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğini bildirdi.
Uluslararası kurumların, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç stokunun milli gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:
"Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
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