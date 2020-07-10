Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakan Albayrak`tan düşük kamu borç stoku paylaşımı

10.07.2020 13:10

Son güncelleme : 10.07.2020 13:10
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan farklılıklarımızın başında geliyor." ifadesini kullandı.



AA

Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ekonomileri olumsuz etkilediğini bildirdi.

Uluslararası kurumların, pandemi süreciyle ülkelerin kamu borç  stokunun milli gelire oranlarının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek  seviyelerine çıkacağını tahmin ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin güçlü sacayaklarından biri olan düşük kamu borç stoku  oranı, pandemi sürecinde elimizi güçlendiren ve bize hareket alanı sağlayan  farklılıklarımızın başında geliyor. Kazanımlarımızı koruyarak bu süreçten  güçlenerek çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:55114.292
Değişim :  -1,30% |  -1.501,82
Açılış :  115.451  
Önceki Kapanış :  115.794  
En Yüksek
115.451 En Düşük
112.830
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 376,80 35.624.931 % 9,98  
PKENT 276,80 2.167.621 % 9,97  
KERVN 0,47 295.003 % 9,30  
KRTEK 4,86 8.908.664 % 8,72  
RTALB 36,80 104.197.337 % 7,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6317 8,6750 % 0,07  
Frank 7,2609 7,3047 % -0,14  
Riyal 1,8250 1,8341 % 0,04  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.806 1.807 2,99  
Altın Gr. 399 399 0,77  
Cumhuriyet 2.591 2.613 7,70  
Tam 2.667 2.681 7,90  
Yarım 1.295 1.311 3,80  
Çeyrek 648 656 1,90  
Gümüş.Ons 18,74 18,79 0,07  
Gümüş Gr. 4,14 4,15 0,02  
B. Petrol 41,37 41,37 -0,98  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru