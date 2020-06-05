Bakan Albayrak`tan önemli açıklamalar

BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|235.477
|% 10,00
|MRSHL
|101,80
|29.534.710
|% 9,99
|RTALB
|18,73
|44.678.506
|% 9,98
|IZTAR
|5,85
|3.211.131
|% 9,96
|AYCES
|31,40
|1.619.016
|% 9,94
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5271
|8,5698
|% 0,56
|Frank
|1,7985
|1,8075
|% 0,31
|Riyal
|371,2550
|371,3510
|% -0,21
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|371
|371
|-0,75
|Cumhuriyet
|2.409
|2.437
|-10,10
|Tam
|2.480
|2.505
|-14,10
|Yarım
|1.210
|1.224
|-5,00
|Çeyrek
|605
|612
|-2,60
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem