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Bakan Albayrak`tan önemli açıklamalar

20.02.2020 13:11

Son güncelleme : 20.02.2020 13:48
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, aldıkları önlemler, ekonomideki tüm kurumların ortaya koyduğu güçlü koordinasyon ve iş dünyasına verdikleri desteklerle "kriz sevdalılarını" hüsrana uğrattıklarını söyledi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gaziantep Ticaret Odasında düzenlenen "Gaziantep İş Dünyası  ile Buluşma" programında, "Türkiye için Değişim Başlıyor" ismiyle sürdürdükleri  reel sektör buluşmaları çerçevesinde Gaziantep'in cesur, özgüvenli ve ülkesinin  derdi ile dertlenen iş dünyasıyla bir araya geldiklerini ifade etti.

"Gaziantep, bizim göz bebeğimiz" diyen Albayrak, kentin ihracata,  istihdama ve katma değerli üretime dayalı büyüme modeliyle örnek olduğuna işaret  etti.

Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 6. şehri olan Gaziantep'in 7 milyar  dolarlık ihracat hedefini de nerdeyse 2019 yılının son ayına gelmeden  yakaladığına dikkati çeken Albayrak, şöyle konuştu:

"Rakamlara baktım. Antep'imiz ihracat hedeflerini, 2019 yılı gibi zor  bir yılı, bölgemizdeki istikrarsızlığın artmasına rağmen bu rakam ile  kapatıyorsak demek ki Gaziantep’te çok daha büyük bir potansiyel var.  İşte bugün  burada bu potansiyel için neler yapmamız gerekiyor, tek tek konuşacağız. Sadece  Gaziantep’in ihracatını artırmanın yollarını değil, Türkiye’nin ithalatını ikame  edecek üretim alanlarını güçlendirmek için, ithalatı azaltmak, ülkemizin küresel  ticarette rekabet gücünü artırmak için neler yapabiliriz bunları konuşacağız.  Gaziantep 19. ilimiz. İnşallah buradan Mardin’e geçeceğiz. Birileri bizim bu reel  sektör buluşmalarımızdan, esnafımızla, sanayicimizle, çiftçimiz ile bir araya  gelmemizden, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' ideali için ekonomide yeni bir başarı  hikayesi arzumuzdan rahatsız oluyor. Ankara'da oturup ahkam mı keselim? Her yolu  denediler. Olmadı.  Milleti korkutmaya, gelecekten karamsar hale getirmeye  çalıştılar, çalışıyorlar ama olmadı. Dünya yanıyor, Türkiye dimdik ayakta. Biz  aldığımız önlemlerle, ekonomideki tüm kurumlarımızın ortaya koyduğu güçlü  koordinasyonla, iş dünyamıza verdiğimiz desteklerle 'kriz sevdalılarını' hüsrana  uğrattık."

"ENFLASYON VE FAİZLERLE MÜCADELEDE KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Albayrak, atılan adımları ve alınan neticeleri herkesin gördüğünü dile  getirerek, şöyle devam etti:

"Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız anlattı.  Enflasyonda, kurda ve  faizlerde, ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmenin başarısını sağladık ama  yetmez. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz.  Sanayi  üretimindeki rekor büyüme, kredi maliyetlerindeki düşüş, büyümenin öncü  göstergelerinde özellikle Satınalma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) sıçrama ile  Türkiye'yi yeniden sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme trendine kavuşturduk ama  yetmez. En az yüzde 5’lik bir yıl sonu büyümesini bu model çerçevesinde  yakalayacağız.  Dün Merkez Bankası, politika faizleri ile ilgili bir adım daha  attı ve 50 baz puanlık bir indirime gitti.  Merkez Bankası, elindeki tüm  aygıtları, geçmişte örneği olmayan bir kararlılık ile finansal istikrar ve fiyat  istikrarı hedefleri doğrultusunda kullanmaya devam ediyor.  1,5 yıldır 'Faiz  inerse kur sıçrar,' 'Faiz inerse kredi büyümesi olur, enflasyon tutulamaz'  ezberinden başka bir şey duymadık. Türkiye bu ezbercilikten çok çekti ama biz  öyle düşünmüyoruz. Bizden ekonomiyi durdurmak isteyenlere prim vermemizi kimse  beklemesin."

İVME PAKETİ MÜJDESİ VERDİ

Albayrak, 2020 yılının ilk verilerine göre birçok alanda iyi  gidildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bakın sadece İVME paketimiz ile sanayicimize 30 milyar lira finansman  sağladık. 50 milyar lira kadar da tahsis edildi. İstihdam odaklı finansman  paketimiz İSTOD ile de 35 milyar lira kredi tahsis edildi. 23 milyar lirası  yatırıma dönüştü. İVME ile ilgili burada bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Yerli  üretimi ve ihracatı desteklemek amacıyla devreye aldığımız İVME finansman  paketimizde artık TLREF endeksli ve sabit faizli iki seçenekli döneme geçiyoruz.  Sabit faizli seçenek 7 yıl vadeli ve yüzde 8,5 faizli olarak belirlendi. TLREF  endeksli seçenekte ise 7 yıla kadar TLREF   yüzde 1,5, 7 yıldan fazla vadede  TLREF  yüzde 2 olarak uygulanacak.  Daha önce 0-5 yıl ve 5-10 yıl olarak  belirlenen vadeleri de 0-7 yıl ve 7-12 yıl olarak değiştiriyoruz. 2 yıllık  anapara ödemesiz dönemi de 10 yıl ve üzeri vadelerde 3 yıla kadar  uygulayacağız. Benzer şekilde İSTOD finansman paketinde de yine iş insanlarımızı  sevindirecek bazı müjdelerimiz var. Orada da faiz oranlarını sektörlere göre  1-1,5 puan düşürüyoruz, 5 yıla kadar olan İSTOD kredisinde yüzde 10’dan yüzde 9’a  indi. Bu adımların iş dünyamıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

KALKINMA BANKASINDA YENİ DÖNEM

İVME paketinin yanında farklı ve çok daha güçlü finansman modelleriyle  de üretimi ve istihdamı artırmaya devam edeceklerini dile getiren Albayrak,  şunları kaydetti:

"Bugün, Türkiye’nin ihracata, katma değerli üretime dayalı büyümesi  için çok tarihi bir adımı daha atıyoruz.  Bildiğiniz gibi, Kalkınma Bankamız uzun  vadeli kredileri ancak döviz kredileri ile sağlayabiliyor. Bunu da belli  alanlarla sınırlı tutuyordu.  İşte, Türkiye’nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı  artıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk  lirasına dayalı bir fonlama modelini hayata geçireceğiz.  Kalkınma Bankası  aracılığıyla devreye alacağımız bu finansman modeliyle, stratejik  sektörlerimizdeki yatırımları tamamen yerlileştirme amacıyla destekleyeceğiz."

Albayrak, hayata geçirilen yeniliği bir örnekle açıklayarak,  "Stratejik bir sektörde, ithal ettiğimiz bir ürünün üretimini sağlayacak bir  tesis düşünün. Bu tesise, kullandığı üretim cihazlarının yerli olma öncelikli  şartıyla Kalkınma Bankamız çok düşük maliyetle, çok uzun süreli Türk lirası  finansmanı sağlayacak." dedi.

Albayrak, şunları söyledi:

"Göreceksiniz, bu model ile eczacılık, medikal ürünler, makine imalat  sanayi, bilgisayar ve bilişim teknolojileri, motorlu taşıt parçaları, elektrikli  teçhizatlar gibi yıllık 50 milyar dolarlık ithalat yaptığımız stratejik alanlarda  dünya ile rekabet edecek bir seviyeye geleceğiz. Bölgesel ve stratejik projelerle  istihdama da büyük destek sağlayacağız. Sadece Kalkınma Bankası mı? Hayır. Diğer  tarafta bu üretim ve kalkınma hamlesine, Varlık Fonumuz da büyük bir destek  verecek.  Madencilik, enerji ve petrokimya alanları öncelikli olarak, Varlık  Fonumuz da Türkiye’nin cari açığının en önemli alanları olan bu stratejik  alanlarda yatırımlarını kısa sürede hayata geçirecek. Doğrudan yatırımın yanında,  ortaklıklarla da bu stratejik alanlarda Türkiye’yi küresel bir üretici, küresel  bir oyuncu haline getireceğiz."

"MAKRO-EKONOMİK GÖSTERGELERDEKİ İYİLEŞME TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE YANSIYACAK"

Uygulanan her politikanın makro-ekonomik göstergelerdeki kazanımları  koruma ve daha da ileri taşıma hassasiyeti taşıdığını bildiren Albayrak, şu  ifadeleri kullandı:

"Göreceksiniz, bu yatırımların, bu adımların meyvelerini de çok kısa  zamanda toplayacağız. Hamdolsun, her geçen gün daha iyiye gidiyoruz.   Makro-ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin, piyasalardaki rahatlamanın yakın  zamanda tabana yayılacağından, toplumun tüm kesimlerine yansıyacağından kimsenin  şüphesi olmasın.  Biz bu istikamette, milletimiz için gece gündüz demeden  çalışmaya devam edeceğiz.  Nasıl ki 2019 yılında ortaya koyduğumuz performansla  uluslararası finans kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin Türkiye  ekonomisi ile ilgili beklentilerini pozitif olarak revize etmelerini sağladık,  aynı şekilde 2020 yılında da beklentileri çok daha ileri taşıyacak. Bu konuda da  gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."




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