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Bakan Albayrak`tan özel bankalara ilişkin değerlendirme

15.04.2020 10:13

Son güncelleme : 15.04.2020 12:56
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, vatandaşların özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini belirterek, "Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.



AA

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımında, Ekonomik  İstikrar Kalkanı paketi kapsamında devreye aldıkları tüm desteklerin vatandaşlara  ulaşması için adeta bir seferberlik içinde çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Albayrak, nakdi yardımların başladığını, 2,1 milyon aileye 1000  liralık nakdi yardımları ulaştırdıklarını, çok yakın zamanda 4,4 milyon ailenin  tamamına ulaşacağını bildirdi.

Vatandaşların temel ihtiyaçları için devreye aldıkları 10 bin lira  limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamındaki tahsislerin cuma günü başladığına  işaret eden Albayrak, bugün itibarıyla 2,1 milyon vatandaşa toplamda 12,1 milyar  liralık kaynak tahsis edildiğini belirtti.

ESNAFA 6,7 MİLYAR LİRA, SANAYİCİYE 36,3 MİLYAR LİRA KAYNAK

Bakan Albayrak, Halkbank'ın da hız kesmediğini vurgulayarak, "25 bin  liralık Esnaf Destek Finansmanımıza başvuruda bulunan esnaf sayımız 412 bin 714  oldu. Bu kapsamda süreci tamamlanan esnaf sayımız da 206 bin 959’a çıktı.  Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte  toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu." ifadelerini kullandı.

KOBİ’lere ve sanayicilere sundukları "İş’e Devam" desteğine başvuruda  bulunan firma sayısının da 67 bin 229 olduğunu belirten Albayrak, "Bu firmaların  39 bin 651’inin süreçlerini neticelendirdik. Sanayicimize bu kapsamda şimdiye  kadar 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis etmiş olduk." bilgisini verdi.

"VATANDAŞLARIMIZIN ÖZEL BANKALARLA YAŞADIKLARI SIKINTILARI BİLİYORUZ"

Albayrak, özel bankaların bu süreçteki faaliyetlerine yönelik  de  değerlendirmelerde bulunarak, "Vatandaşlarımızın özel bankalarla yaşadıkları  sıkıntıları biliyoruz. Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını  bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını  duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle  üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde, kimlerin özel bankaların avukatlığına soyunduğunun da  görülmesi gerektiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Uluslararası kurumlardan yardım isteme ve ülkeyi nereye sürükleyeceği  belli olmayan para basma söylemlerinden sonra, bu konudaki duruşları ile de  dertlerinin millet olmadığını gösterdiler. Başakşehir’deki dev hastanenin yolunu  yapmayıp, Adana’da hiçbir araç, gereç ya da tıbbi donanıma sahip olmayan, sadece  perdelerle ayrılmış fuar alanına 'Sahra Hastanesi' diyebilen bir zihniyetle  muhatap oluyoruz sonuçta. Onu da baz ya da prototip diye aklamaya  çalışacaklardır. Milletin ihtiyacı olan maskeyi stoklayanlar, gıdayı saklayanlar  ne ise vatandaştan topladığı parayı, en çok ihtiyaç olan dönemde millete sunmak  yerine stoklayanlar da aynıdır. Süslü reklamlar bu yapılanı gizleyemez."

"HİÇBİR ULUSLARARASI KURUMDAN DESTEK ALMADAN SÜRECİ YÖNETİYORUZ"

Albayrak, tüm ülkelerin Kovid-19 salgınının ekonomiye etkileriyle  mücadele etmeye çalıştığına dikkati çekerek, bu ülkelerin destek ya da kurtarma  paketlerinin tutarlarının kamuoyuna yansıdığını ancak küresel fotoğrafın,  söylenenlerin ülkelerin sorunlarına çözüm olmakta yetersiz kaldığını gösterdiğini  bildirdi.

Fransa’da bu süreçte işsiz kalanların sayısının 4 milyona yaklaştığına  işaret eden Albayrak, ABD’de de nisan sonuna kadar 20 milyondan fazla kişinin  süreçten dolayı işsiz kalacağının tahmin edildiğini belirtti.

Türkiye olarak Kovid-19 salgınıyla, kur saldırılarının etkilerini  gidermek ve ekonominin bağışıklık sistemini güçlendirmek adına yoğun bir mücadele  verilen dengelenme sürecinin sonunda karşılaştıklarını bildiren Albayrak,  dengelenme sürecinin kazanımları sayesinde, Ekonomik İstikrar Kalkanı gibi  kapsamlı bir tedbir setini çok hızlı bir şekilde devreye aldıklarını, tıpkı  Kovid-19 salgınıyla olduğu gibi salgının ekonomik etkileriyle mücadelede de erken  tedbir, hızlı karar, etkin uygulama ve etkili mücadele sergilediklerini,  Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasında olduğunu vurguladı.

Albayrak, insanların işlerini kaybetmemesi için tüm imkanlarıyla iş  gücü piyasasını ve istihdamı desteklediklerinin altını çizerek şunları ifade  etti:

"Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek veya yardım  talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz. Bununla kalmıyor, Türkiye’nin şefkat  elini bu dönemde dünyanın dört köşesine uzatıyoruz. İnşallah, virüs sonrası  döneme de en iyi şekilde giren ülkelerin başında geleceğiz. Türkiye olarak, asla  vazgeçemeyeceğimiz hayallerimiz, milletimize verdiğimiz sözlerimiz ve  ulaşacağımız Büyük ve Güçlü Türkiye idealimiz var. Çok çalışacağız.  Vatandaşlarımızın yanında dimdik duracağız. Bu dönemi çok iyi değerlendirecek ve  geleceğe emin adımlarla ilerleyeceğiz. Birlikte başaracağız."





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