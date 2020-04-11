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Bakan Dönmez G-20 Enerji Bakanları Toplantısı`nı değerlendirdi

11.04.2020 11:13

Son güncelleme : 11.04.2020 11:13
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı`nda, piyasaların öngörülebilirliğini olumsuz etkilediği için fiyat oynaklığının bir an önce sona ermesini istediklerini söylediğini, petrol fiyatlarının düşüklüğü veya yüksekliğinden ziyade oynaklığının piyasaları daha olumsuz etkilediğini belirtti.



AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferansla katıldığı G20 Enerji Bakanları  Toplantısı'nın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya 20'nin üzerinde ülkeden bakan düzeyinde katılım olduğunu  ifade eden Dönmez, Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Enerji Forumu,  Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü gibi uluslararası kurumların  temsilcilerinin de toplantıya iştirak ettiğini bildirdi.

Dönmez, toplantının en önemli konusunun, küresel ölçekte sağlığı  tehdit eden yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının piyasaya etkileri olduğunu  belirterek, pandeminin sosyal hayatı ve ekonomik aktiviteleri son derece yakından  etkilediğini dile getirdi.

G20'nin içinde dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticilerinin  yanı sıra, talep tarafını temsil eden tüketici ülkelerin de bulunduğuna işaret  eden Dönmez, "Her ülkenin konulara yaklaşımı zaman zaman farklılıklar arz etmekle  birlikte, genel olarak vurgulanan ortak nokta şu; hem arz hem de talep tarafının  dayanışma ve yardımlaşma içinde olması gerekiyor. Özellikle son birkaç haftadır  fiyatlardaki oynaklık hemen hemen tüm katılımcılar tarafından gündeme getirildi.  Fiyatların düşüklüğü veya yüksekliğinden ziyade, öngörülememiş olması ve  oynaklığı piyasaları daha olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Bakan Dönmez, Kovid-19 nedeniyle tüm tüketim maddelerinde olduğu gibi  enerji ürünlerinde de ciddi bir daralmanın söz konusu olduğuna dikkati çekerek,  krizden önce günlük ortalama 100 milyon varil üretim-tüketim dengesinin bulunduğu  küresel petrol piyasasında talep tarafında günlük 20 milyon varillik azalma  olduğunu söyledi.

Bunun ulaşım sektörünün ciddi anlamda durmuş olmasından  kaynaklandığını ifade eden Dönmez, dünya genelinde üretilen petrolün yaklaşık  üçte ikisinin ulaşım sektöründe, kalanının ise başta petrokimya olmak üzere  çeşitli alanlarda kullanıldığını dile getirdi.

Dönmez, söz konusu daralmadan dolayı petrol üreticisi ülkelerin  üretimlerini kısmayı planladığını anımsatarak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü  (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin ilk etapta günlük 10 milyon varil kesinti  yapacaklarını, dünkü görüşmelerin ardından ise 13-14 milyon varillik bir  kısıtlamaya doğru gideceklerini belirtti.

"DOĞAL GAZ FİYATLARINDA DA CİDDİ OYNAKLIK VAR"

Doğal gazda daha uzun dönemli kontratlar yapıldığına işaret eden  Dönmez, Türkiye'nin doğal gazı ağırlıklı olarak boru hatları üzerinden aldığını  söyledi ve "Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) aldığımız ülkeler var. Onlardan daha  çok spot dediğimiz günlük piyasadan uygun fiyatlar yakalandığında alıyoruz. Ancak  orada da talep daralmasından dolayı fiyatlarda ciddi anlamda bir oynaklık söz  konusu." ifadelerini kullandı.

Son dönemde küresel petrol piyasasındaki fiyat hareketliliğini de  değerlendiren Dönmez, şunları kaydetti:

"Toplantıda, tüketici ülke olarak, piyasaların öngörülebilirliğini  olumsuz etkilediği için fiyat oynaklığının bir an önce dinmesini arzu ettiğimizi  belirttik. Elbette, düşen fiyatlar bizim gibi talebi yoğun ülkelerin  maliyetlerini düşürmesi açısından önemli ama bu fiyat düşüklüğünü avantaja  dönüştürme imkanlarını sınırlamış oluyoruz. Çünkü vatandaşlarımız, kara  ulaştırması başta olmak üzere hava yolu ulaştırmasında bu ürünleri çok daha az  kullanır hale geldi."

SEKTÖR ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR

Enerji piyasalarının yeniden normal şartlar altında rekabete dayalı  şekilde çalışır hale gelmesini istediklerini belirten Dönmez, şöyle dedi:

"İçinde bulunulan zor günlerde vatandaşların enerji hizmet ve  ürünlerine kesintisiz aksamadan erişiyor olması çok önemli. Burada şüphesiz  enerji çalışanlarının sağlığı ve güvenliği son derece önemli. Bu vesileyle enerji  çalışanlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten onlar da büyük bir  fedakarlıkla bu hizmetlerin aksamadan yerine getirilmesi için çalışıyorlar."
 




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