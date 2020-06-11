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Bakan Dönmez`den Güney Gaz Koridoru paylaşımı

11.06.2020 15:49

Son güncelleme : 11.06.2020 15:49
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru`nun son bölümü olan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı`nın (TAP) deniz geçişinin tamamlandığını bildirdi.



AA

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz yıl kasım ayında Türkiye ayağını Trans Anadolu Doğalgaz  Boru Hattı Projesi (TANAP) ile tamamladığımız Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü  TAP'ın deniz geçişi tamamlandı. Enerjide merkez ülke rolümüzü pekiştirecek dev  proje, Avrupa enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak."




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