Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Güney Gaz Koridoru`nun son bölümü olan Trans Adriyatik Doğal Gaz Boru Hattı`nın (TAP) deniz geçişinin tamamlandığını bildirdi.
Bakan Dönmez`den Güney Gaz Koridoru paylaşımı
11.06.2020 15:49
Son güncelleme : 11.06.2020 15:49
AA
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Geçtiğimiz yıl kasım ayında Türkiye ayağını Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile tamamladığımız Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü TAP'ın deniz
geçişi tamamlandı. Enerjide merkez ülke rolümüzü pekiştirecek dev proje, Avrupa enerji arz güvenliğine de katkı sağlayacak."
15:33109.001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -778,32
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
15:336,8181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,8390
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8230
En Düşük
6,7686
15:337,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0298
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7483
En Düşük
7,6811
15:33379,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,55
|Açılış
|: 379,26
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.410.424
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|160.514.589
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|128.760.579
|% 9,97
|
|GLRYH
|11,80
|54.970.418
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|10.950.681
|% -5,92
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|EKGYO
|1,96
|1.080.737.558
|% 0,51
|
|ASELS
|32,10
|731.593.371
|% -0,31
|
|GARAN
|8,08
|573.390.011
|% -1,34
|
|PETKM
|3,86
|569.181.390
|% 1,58
|
|IHLGM
|1,66
|454.296.097
|% 9,21
|
|EKGYO
|1,96
|1.080.737.558
|% 0,51
|
|IHLGM
|1,66
|454.296.097
|% 9,21
|
|TSKB
|1,19
|206.062.422
|% 0,00
|
|ODAS
|2,04
|344.859.640
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,68
|420.087.711
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5997
|8,6428
|% -0,09
|
|Frank
|7,2040
|7,2474
|% 0,79
|
|Riyal
|1,8123
|1,8214
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|-7,54
|
|Altın Gr.
|378
|379
|-0,20
|
|Cumhuriyet
|2.451
|2.476
|-6,70
|
|Tam
|2.523
|2.544
|-6,80
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-1,40
|
|Çeyrek
|616
|622
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,95
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|39,62
|39,62
|-2,11
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:43XU100
Endeks 108, 979 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 73 altında . İşlem hacmi 11, 021.00 milyon TL de
-
15:41PENGD
Yüzde -4.58 oranında düşüşle 4.38 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 522, 636 adet işlem
-
15:40INFO
Yüzde -46.82 oranında düşüşle 4.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 356, 628 adet işlem
-
15:39INFO
Yüzde -47.05 oranında düşüşle 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 333, 113 adet işlem
-
15:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, BIMAS, TOASO