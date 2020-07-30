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Bakan Pekcan, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile görüştü

30.07.2020 12:14

Son güncelleme : 30.07.2020 12:14
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk ve İtalyan şirketlerinin ortak yatırım ve üretim yaparak birçok sektörde birlikte çalışabileceğini bildirdi.



AA

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, I?talya Dıs?is?leri  Bakanı Luigi Di Maio ile iki ülke arasında yapılacak Ortak Ekonomik ve Ticaret  Komitesi (JETCO) toplantısı öncesi video konferans yöntemiyle görüştü.

JETCO hazırlık toplantısında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari  ilişkiler, taşımacılık ve lojistik konuları, müteahhitlik ve müşavirlik  hizmetleri, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ürünleri ithalatı üzerindeki korunma  önlemleri ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konular ele alındı.

İkili görüşmenin ardından, iki ülkeden 121 iş insanının katılımıyla  özel sektöre yönelik bir toplantı düzenlendi.

Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen bu toplantıda  yaptığı konuşmada, İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki önemli ticaret  ortaklarından biri ve en büyük 4'üncü ihracat pazarı olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınının etkisiyle yılın ilk yarısında yüzde 20,7 düşerek 7,5 milyar dolar  seviyesinde gerçekleştiğini belirten Pekcan, küresel toparlanmayla ticarette de  iyileşme görüleceğini bildirdi.

Pekcan, Türkiye ile İtalya'nın güçlü ticaret ve ekonomik ilişkileri  bulunduğuna dikkati çekerek, salgın önlemleri nedeniyle fiziksel olarak bir araya  gelinemese de ilişkilerin ivmelendirilmesine ve yeni iş birliği fırsatlarının  değerlendirilmesine önem verdiklerini kaydetti.

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve demir çelik önlemleri

Türkiye ile İtalya arasındaki temel iş birliği platformlarından  birinin JETCO mekanizması olduğuna işaret eden Pekcan, en son 2017 yılında  gerçekleştirilen bu toplantıyı en kısa zamanda düzenlemeyi hedeflediklerini  vurguladı.

Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemine dikkati çekerek,  mevcut anlaşmanın hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve tarım gibi önemli  alanları kapsamadığını, anlaşmanın güncellenmesiyle ekonomik iş birliği ve  ticaret için yeni alanların olacağını ifade etti.

Buna ek olarak, demir çelik ürünlerine yönelik AB'nin aldığı önlemler  konusunda Türkiye'nin Gümrük Birliği ve diğer anlaşmalardan kaynaklanan hakları  çerçevesinde haklı bir pozisyonda olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'nin en önemli  ticari partnerlerinden biri olan İtalya'nın bu konuda desteklerini beklediklerini  kaydetti.

Pekcan, Türk ve AB özel sektörünün sürece destek vermesinin çok önemli  olduğunu, her iki ülkenin iş insanlarından bu anlamda destek istediklerini  bildirdi.

Türkiye'nin, geçen yıl küresel ekonomide ve ticarette artan  korumacılığa rağmen ihracatının yüzde 2,1 artış gösterdiğini ve 8,5 milyar dolar  doğrudan yabancı yatırım çektiğini vurgulayan Pekcan, Türkiye'nin şu anda Dünya  Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 33'üncü sırada yer aldığı ve son iki yılda  27 sıra ilerlediği bilgisini verdi.

"Müteahhitlik sektörü de üçüncü ülkelerde iş birliği yapabilir"

Pekcan, Türkiye'nin katma değeri yüksek üretim, ihracat, orta-yüksek  teknolojili yatırımlara ve dijital ekonomiye öncelik verdiğini belirterek, "Bu  çerçevede Türk ve İtalyan şirketleri ortak yatırım ve üretim yaparak  birçok  sektörde birlikte çalışabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve İtalyan iş dünyasının Türk Eximbank ve İtalyan muhatabı SACE  tarafından sağlanan finansman fırsatlarından yararlanabileceğine işaret eden  Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülkenin müteahhitlik sektörü de üçüncü ülkelerde iş birliği  yapabilir. Türkiye ve İtalya zaten güçlü ticaret ortakları konumunda yer alıyor  ve umarım bu ortaklık gelecekte çok daha yüksek seviyelere çıkacak. Ülkelerimiz  arasında her türlü özel sektör girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz."

İtalyan Bakan Maio da iki ülke iş insanlarının üçüncü ülkelerdeki iş  birliği için çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu potansiyeli  harekete geçirmek için iki ülke kurumlarının çalışmalarının çok önemli olduğunu  bildirdi. JETCO mekanizmasının önemli araçlardan biri olduğuna dikkati çeken  Maio, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin de her iki taraf için son derece  yararlı olacağını kaydetti.





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