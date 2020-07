Bakan Pekcan, İtalya Dışişleri Bakanı Maio ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, I?talya Dıs?is?leri Bakanı Luigi Di Maio ile iki ülke arasında yapılacak Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) toplantısı öncesi video konferans yöntemiyle görüştü.JETCO hazırlık toplantısında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler, taşımacılık ve lojistik konuları, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, Avrupa Birliği'nin (AB) çelik ürünleri ithalatı üzerindeki korunma önlemleri ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konular ele alındı.İkili görüşmenin ardından, iki ülkeden 121 iş insanının katılımıyla özel sektöre yönelik bir toplantı düzenlendi.Pekcan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen bu toplantıda yaptığı konuşmada, İtalya'nın Türkiye'nin Avrupa'daki önemli ticaret ortaklarından biri ve en büyük 4'üncü ihracat pazarı olduğunu ifade etti.İki ülke arasındaki ticaret hacminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle yılın ilk yarısında yüzde 20,7 düşerek 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Pekcan, küresel toparlanmayla ticarette de iyileşme görüleceğini bildirdi.Pekcan, Türkiye ile İtalya'nın güçlü ticaret ve ekonomik ilişkileri bulunduğuna dikkati çekerek, salgın önlemleri nedeniyle fiziksel olarak bir araya gelinemese de ilişkilerin ivmelendirilmesine ve yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine önem verdiklerini kaydetti.Türkiye ile İtalya arasındaki temel iş birliği platformlarından birinin JETCO mekanizması olduğuna işaret eden Pekcan, en son 2017 yılında gerçekleştirilen bu toplantıyı en kısa zamanda düzenlemeyi hedeflediklerini vurguladı.Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin önemine dikkati çekerek, mevcut anlaşmanın hizmetler, e-ticaret, kamu alımları ve tarım gibi önemli alanları kapsamadığını, anlaşmanın güncellenmesiyle ekonomik iş birliği ve ticaret için yeni alanların olacağını ifade etti.Buna ek olarak, demir çelik ürünlerine yönelik AB'nin aldığı önlemler konusunda Türkiye'nin Gümrük Birliği ve diğer anlaşmalardan kaynaklanan hakları çerçevesinde haklı bir pozisyonda olduğunu belirten Pekcan, Türkiye'nin en önemli ticari partnerlerinden biri olan İtalya'nın bu konuda desteklerini beklediklerini kaydetti.Pekcan, Türk ve AB özel sektörünün sürece destek vermesinin çok önemli olduğunu, her iki ülkenin iş insanlarından bu anlamda destek istediklerini bildirdi.Türkiye'nin, geçen yıl küresel ekonomide ve ticarette artan korumacılığa rağmen ihracatının yüzde 2,1 artış gösterdiğini ve 8,5 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çektiğini vurgulayan Pekcan, Türkiye'nin şu anda Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 33'üncü sırada yer aldığı ve son iki yılda 27 sıra ilerlediği bilgisini verdi.Pekcan, Türkiye'nin katma değeri yüksek üretim, ihracat, orta-yüksek teknolojili yatırımlara ve dijital ekonomiye öncelik verdiğini belirterek, "Bu çerçevede Türk ve İtalyan şirketleri ortak yatırım ve üretim yaparak birçok sektörde birlikte çalışabilir." değerlendirmesinde bulundu.Türk ve İtalyan iş dünyasının Türk Eximbank ve İtalyan muhatabı SACE tarafından sağlanan finansman fırsatlarından yararlanabileceğine işaret eden Pekcan, şu ifadeleri kullandı:"İki ülkenin müteahhitlik sektörü de üçüncü ülkelerde iş birliği yapabilir. Türkiye ve İtalya zaten güçlü ticaret ortakları konumunda yer alıyor ve umarım bu ortaklık gelecekte çok daha yüksek seviyelere çıkacak. Ülkelerimiz arasında her türlü özel sektör girişimlerini desteklemeye devam edeceğiz."İtalyan Bakan Maio da iki ülke iş insanlarının üçüncü ülkelerdeki iş birliği için çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek, bu potansiyeli harekete geçirmek için iki ülke kurumlarının çalışmalarının çok önemli olduğunu bildirdi. JETCO mekanizmasının önemli araçlardan biri olduğuna dikkati çeken Maio, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin de her iki taraf için son derece yararlı olacağını kaydetti.