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Bakan Pekcan açıkladı! İlk kez oldu

06.07.2020 11:23

Son güncelleme : 06.07.2020 11:44
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank`ın Irak’ta inşa edilecek enerji santrali projeleri için Türkiye’den gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatına yönelik İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu`na 79,2 milyon dolarlık reasürans/garanti desteği sağladığını belirterek, "Böylece Eximbank kuruluşundan bu yana ülkemiz ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna garanti sağlamış oldu." ifadesini kullandı.



AA

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışında iş üstlenen  müteahhitlik firmaları ile ihracatçılara sunulan gayrinakdi desteklerin  çeşitlendirilerek artırılması amacıyla Türk Eximbank ile dünyanın önde gelen  ihracat kredi kuruluşları arasında garanti iş birliği anlaşmalarının  imzalandığını belirtti.

Bu çerçevede, Türk Eximbank ile İngiltere İhracat Kredi Kuruluşu UK  Export Finance (UKEF) arasında 2017 yılında bir iş birliği anlaşması  imzalandığını ifade eden Pekcan, bu iş birliği dahilinde İngiliz kuruluşun  Irak’ta gerçekleştirilecek enerji santrali projelerinin birinci fazında yer alan  Türk malı ve hizmeti oranında garanti desteği talep ettiğini kaydetti.

Türk Eximbank tarafından da Irak’ta inşa edilecek enerji santrali  projeleri için Türkiye’den gerçekleştirilecek mal ve hizmet ihracatına yönelik  İngiltere İhracat Kredi Kuruluşuna 79,2 milyon dolarlık reasürans/garanti desteği  sağlandığına dikkati çeken Pekcan, “Böylece Eximbank kuruluşundan bu yana ülkemiz  ihracatının teşviki amacıyla ilk kez yabancı bir ihracat destek kuruluşuna  garanti sağlamış oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, sağlanan reasürans/garanti desteği ile gerek firmaların düşük  maliyetli finansmana erişiminin kolaylaştırıldığını gerekse ihracat destek  kuruluşları tarafından Türk firmalarınca yurt dışında üstlenilen işlere kaynak  sağlanabilmesi için ilave kapasite oluşturulduğunu vurguladı.

Söz konusu enerji santrali projeleri dahilinde inşa edilecek olan her  bir santralin ülkenin enterkonnekte şebeke sistemine 750 megavatlık bir katkı  sağlaması planlanıyor. Projede Türk firmaları da yer alıyor.






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