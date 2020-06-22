Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakan Pekcan açıkladı! Türkiye`de ilk...

22.06.2020 14:01

Son güncelleme : 22.06.2020 14:58
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı`nın 3 farklı özelliğe sahip olduğunu belirterek, "Hem tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe uluslararası alanda ilk sanal fuar hem Türkiye`nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı hem de kendi yerli ve milli yazılımımızla ilk sanal fuarımız." dedi.



AA

Pekcan, Ticaret Bakanlığının desteğiyle Makine İhracatçıları  Birlikleri organizasyonunda Selçuk Üniversitesi tarafından ilk yerli ve milli  yazılımla düzenlenen "AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı"nın  açılışını gerçekleştirdi.

Tüm dünyanın yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı sağlık  alanında olduğu kadar ekonomik sahada da önemli bir mücadele verdiğini ifade eden  Pekcan, salgın sürecinde, kişilerin ve ürünlerin dolaşımının kısıtlandığını,  yavaşladığını ve ticaretin zorlaştığını söyledi.

Pekcan, normalleşme süreciyle yenilikçi adımların atılması  gerektiğinin altını çizerek, "Bugün girişimcilerimizle, ihracatçılarımızla,  üniversitemizle birlikte tüm dünyaya örnek olacak önemli bir etkinliği  başlatmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın desteği, Makine  İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Selçuk Üniversitemizin  iş birliği ile bu sanal fuarı düzenledik. AgriVirtual Tarım ve Hayvancılık  Makineleri Sanal Fuarı, içinde bulunduğumuz kısıtlayıcı koşullarda dahi bizim  Türk insanı olarak üretme ve gelişme azmimizi gösteren çok önemli bir adımdır. Bu  sanal fuar aynı zamanda, Türkiye’nin ve Türk üreticisinin yenilikçiliğini,  vizyonunu, inovatif kapasitesini ve dijital çağda yer alma becerisini gösteren en  güzel örneklerden birisidir." ifadelerini kullandı.

Bu fuarın 3 farklı özelliğe sahip olduğunu belirten Pekcan, "Hem tarım  ve hayvancılık makineleri sektöründe uluslararası alanda ilk sanal fuar hem  Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı hem de kendi yerli ve milli yazılımımızla  ilk sanal fuarımız." dedi.

Bakanlığın, salgınla hızlı bir şekilde sanal ticaret heyeti ve sanal  fuar uygulamalarını hayata geçirmeye başladığına işaret eden Pekcan, sanal  ticaret heyeti programlarına mayıs ayında Özbekistan, Kenya, Hindistan'a ile  başladıklarını hatırlattı. Pekcan, Güney Kore, Nijerya, Pakistan, Almanya,  Meksika, Kolombiya, Şili, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'a da ticaret  heyeti programı planladıklarını söyledi.

Pekcan, ilk sanal fuarı Shoe-Dex 2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı 1-3  Haziran'da Ege İhracatçılar Birliğimiz öncülüğünde başarıyla  gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, bu fuarın beklediklerinden de fazla ilgi  gördüğünü dile getirdi.

Bugün de Türkiye için stratejik sektörlerden biri olan tarım  makineleri sektörü için sanal fuarın açılışını yapmaktan büyük memnuniyet  duyduklarını belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu fuarımız Selçuk Üniversitesinin mühendislik imkanları ile  gerçekleştirilmektedir. Ziyaretçilerin sanal gerçeklik ile üç boyutlu olarak fuar  alanında gezmelerine imkan tanınmıştır. Fuarımız bu yönüyle üniversite-sanayi iş  birliğinin güzel bir örneğini gözler önüne sermektedir. Firmalarımız, aynı  zamanda sanal ortamdaki ziyaretçileriyle, potansiyel müşterileri ile anlık  mesajlaşma veya görüntülü görüşme imkanına sahip olacaklar. Bakanlığımızın yurt  dışı temsilcilikleri bulundukları ülkelerde sanal fuarımızın duyurusunu yaparak  firmaları davet etmekteler. Daha fuar açılmadan fuar web sitemize büyük bir ilgi  var. Bugün 61 firmamız katılım göstermektedir. Sanal fuarımız firmalarımıza  olduğu kadar, ülkemizin önde gelen tarım/hayvancılık ve makine alanındaki meslek  kuruluşları, kooperatif ve üretici birliklerine kendilerini uluslararası piyasada  tanıtma adına büyük bir fırsat sunmaktadır."

"DİJİTALLEŞMEYİ HEP EN ÖN PLANDA TUTTUK"

Pekcan, tarım ve hayvancılık makinaları sektörünün 2020 yılı  itibarıyla küresel düzeyde yaklaşık 125 milyar dolarlık bir hacme ulaşmasının  öngörüldüğüne dikkati çekerek, Türkiye'nin pazar büyüklüğü bakımından Almanya,  İtalya ve Fransa’nın ardından dördüncü sırada olduğunu kaydetti.

Sektörün 2019 yılı itibarıyla 1 milyar dolar ihracat yaptığını anlatan  Pekcan, bu rakamın sektörün potansiyelini yansıtmadığını, fuarın bu anlamda  yararlı olacağını ifade etti.

Pekcan, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İhracat Ana Planı çerçevesinde  rekabetçilik ve katma değeri ile öne çıkan makine sektörünün, hedef sektörlerden  birisi olarak belirlendiğine işaret ederek, "Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin  gıda arz ve güvenliği bakımından sahip olduğu stratejik önemi de göz önünde  bulundurarak, tarım/hayvancılık makinelerinin  üretimi, tasarımı ve  teknolojisinde daha da ileri noktalara gelmek için hep birlikte çalışmalıyız. Biz  bakanlık olarak destek vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

Pazara girişte dijital faaliyetleri desteklediklerini anımsatan  Pekcan, sanal fuar organizasyonları düzenleyen çatı kuruluşlara 100 bin dolara  kadar destek sağladıklarını vurguladı.

Sanal ticaret heyeti ve sanal fuarların önümüzdeki dönemde  çeşitlenerek devam etmesini beklediklerinin altını çizen Pekcan, bu konuda TİM  ile müşterek çalışmalarının olduğunu bildirdi.

BU HAFTA ETBİS'İ TANITACAĞIZ

Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak sundukları hizmetlerde ve  geliştirdikleri projelerde dijitalleşmeyi hep en ön planda tuttuklarını, bundan  sonra da ön planda tutmaya devam edeceklerini belirterek, "Ülkemizin dijital  ekonomi alanında ilerleme kaydetmesine ve dünyadaki sayılı ülkelerden birisi  olmasına katkı sağlama gayretinde ve kararlılığındayız." değerlendirmesinde  bulundu.

Bakan Pekcan, e-ticaretle ilgili çalışmaları da sürdürdüklerini ifade  ederek, "Bu hafta içinde Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni (ETBİS) tanıtıp,  ülkemizin elektronik ticaretteki ilk resmi verilerini kamuoyu ile paylaşacağız."  diye konuştu.

TİM BAŞKANI GÜLLE: EN ÇOK ETKİLENDİĞİMİZ DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK

 Açılışta konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, özellikle Kovid-19 pandemisiyle başlayan sürecin, dünyanın dengesini değiştirirken ve ticaretini etkilerken, sektörlerin ve ihracatçıların iş yapış biçimlerine çok farklı uygulamalar kazandırdığını belirtti.

Gülle, Bakan Pekcan'ın göreve gelmesiyle Ticaret Bakanlığının dijital uygulamalarındaki gelişim ve hükümetin destekleriyle pandemi döneminde bile ticareti kesintiye uğratmadan sürdürdüklerine dikkati çekerek, "Kovid-19 pandemisi sürecinden en çok etkilendiğimiz dönemi geride bıraktık. Mayıs ayında toparlandık, inşallah haziran ayında ihracatımızı tekrar eski rakamlara getirmek adına önemli gelişme içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Fuar ile bugün ticaret tarihine not düşülecek bir olayın gerçekleştiğini anlatan Gülle, "Bu organizasyonun tarihi anlamda çok büyük başarılar getirmesini diliyorum." dedi.

"BU DENEYİMİ, SEKTÖR OLARAK RAKİPLERİMİZDEN ÖNCE YAŞAYACAĞIZ"

 Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, tarım makinaları ihracatında sağladıkları yıllık artışın ortalama yüzde 18-19 olduğunu söyledi.

"Bu segmentin bizim için bir başka önemi, dış ticaret açığı değil fazlası veriyor olmasıdır." diyen Karavelioğlu, şunları kaydetti:

"Tarım makinalarında 2019 yılını 1 milyar 41 milyon dolar ihracat, 282 milyon dolar ithalat ile kapattık. Bu büyük başarımız, ülkemizin sahip olduğu sıra dışı tarımsal çeşitlilik ve potansiyele dayanıyor. Türkiye, her türlü iklim ve toprak özellikleri sayesinde, her türlü tarıma uygun makine ve sistemler geliştirebiliyor. Öte yandan dünyada, Kovid-19 sebebiyle hızla daralmış tüketim ve mal ticareti içinde payını artırmayı başarabilen tek sektör de tarımdır."

İmalatçıların Ar-Ge ve inovasyon altyapılarını kurmalarına ve bu kavramları içselleştirmelerine destek vermekle mükellef olduklarını belirten Karavelioğlu, "Tarımla uğraşanların bütün dinginliklerine rağmen, fuarlarının görkemli festivallere, şovlara dönüştüğü ve iple çekildiği bir alanda dijital çözümler geliştirmenin zorluğunun farkında olmakla birlikte, bu deneyimi, sektör olarak, rakiplerimizden önce yaşayacak olmanın heyecanınıderinden hissediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

FUAR İLE EŞANLI WEBİNARLAR DÜZENLENECEK

 Açılış konuşmalarının ardından 3 boyutlu olarak tasarlanan fuarın tanıtımı ve nasıl ziyaret edileceği anlatıldı.

Bakan Pekcan, fuara katılım sağlayan firmalarla görüntülü görüşme gerçekleştirerek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fuarın açılışını takiben sektörün önde gelen kanaat önderlerinin katılımıyla eşanlı webinarlar düzenlenecek.

AgriVirtual Fuarı'na 2 binin üzerinde ziyaretçinin katılması bekleniyor. Küresel ölçekte tarım ve hayvancılık sektöründe yapılan ilk sanal fuar olma özelliğini de taşıyan söz konusu etkinlikte fuar alanı üç boyutlu olarak tasarlandı.

Sanal fuarın web sitesi dört dilde hizmet veriyor, ziyaretçilerin sanal gerçeklikle fuar alanında gezmelerine imkan tanınırken, firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşmayla görüntülü görüşme imkanları sunuluyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:42115.316
Değişim :  1,50% |  1.704,34
Açılış :  114.701  
Önceki Kapanış :  113.612  
En Yüksek
115.377 En Düşük
114.267
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEKGY 7,70 18.213.380 % 10,00  
RTALB 35,72 84.131.201 % 9,98  
GLRYH 15,36 29.543.261 % 9,95  
BAYRK 9,17 36.762.539 % 9,95  
GLBMD 5,09 779.278 % 9,94  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4686 8,5110 % 0,48  
Frank 7,1861 7,2294 % 0,38  
Riyal 1,8224 1,8316 % 0,19  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.748 1.749 4,33  
Altın Gr. 385 385 1,49  
Cumhuriyet 2.502 2.515 28,90  
Tam 2.568 2.579 27,70  
Yarım 1.251 1.262 14,50  
Çeyrek 628 632 7,20  
Gümüş.Ons 17,85 17,88 0,26  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,06  
B. Petrol 41,95 41,95 -0,24  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru