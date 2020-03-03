GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Bakan Pekcan dış ticaret rakamlarını açıkladı

03.03.2020 11:54

Son güncelleme : 03.03.2020 11:54
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, şubatta ihracatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon dolara, ithalatın da yüzde 9,93 artışla 17 milyar 651 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerini duyurdu.

2020 yılına hızlı başlayan ihracatın şubat ayında da artışını  sürdürdüğünü belirten Pekcan, "Bu yılın başından itibaren küresel ve bölgesel  ekonomide yoğun bir şekilde görülen zorluk ve olumsuzluklara rağmen şubat ayında  ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,31 artarak 14 milyar 655 milyon  dolar, ithalatımız ise yüzde 9,93 artarak 17 milyar 651 milyon dolar oldu. Dış  ticaret hacmimiz yüzde 6,34 artışla 32 milyar 306 milyon dolar olarak  gerçekleşmiştir. Şubat ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde  83'e yükselmiştir." ifadelerini kullandı.

Genel Ticaret Sistemi'ne göre, şubatta en fazla ihracat yapılan faslın  "motorlu kara taşıtları", en fazla ithalat yapılan faslın "mineral yakıtlar"  olduğu bilgisini veren Pekcan, en fazla ihracat yapılan ülkelerin sırasıyla  Almanya, Irak, İngiltere, en fazla ithalat yapılan ülkelerin de Rusya, Çin,  Almanya olduğunu kaydetti.

Pekcan, Ocak-Şubat 2020 döneminde ihracatın yüzde 4,31 artarak 29  milyar 414 milyon dolara, ithalatın yüzde 14,39 artarak 36 milyar 858 milyon  dolara, dış ticaret hacminin de yüzde 9,69 yükselerek 66 milyar 272 milyon dolara  çıktığını belirtti.

Bakan Pekcan, bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde  79,8 olduğunu bildirdi.

2019 BÜYÜMESİNE NET İHRACAT 2,3 PUAN İLE EN FAZLA KATKIYI VERDİ

Pekcan, Yeni Ekonomi Programı'nda Türkiye'nin 2019 yılının tamamı için  gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme oranı gerçekleşme tahmininin yüzde 0,5  olarak belirlendiğine dikkati çekerek, geçen yılın son çeyreğinde baz etkisiyle  güçlü gelen yüzde 6 büyüme sonrası, yıllık büyümenin yüzde 0,9'u bulduğunu  hatırlattı.

Geçen yıl küresel ve bölgesel ekonomide görülen olumsuzluklara rağmen  dış ticarette sergilenen güçlü performansa bağlı olarak net ihracatın Türkiye  ekonomik büyümesinde önemli rol oynadığını ifade eden Pekcan, "2019 yılında  gerçekleşen yüzde 0,9 büyümenin 2,3 puanı net ihracattan kaynaklanmış olup,  büyümeye en önemli katkıyı net ihracat vermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, dış talepteki zayıflama, küresel ve bölgesel olumsuzluk,  belirsizlik ve risklere rağmen ihracatın artmasının, ihracatçıların dinamizminin  ve dünyadaki rekabetçi gücünün önemli bir göstergesi olduğunu belirterek, şunları  kaydetti:

"Faizlerdeki aşağı yönlü hareketle birlikte 2019 yılı büyüme  rakamlarında, yatırım kaleminin büyümeye katkısı incelendiğinde, negatif seyrin  son çeyrekte de devam ettiği ancak 2019 yılı ikinci çeyreğinden sonra bu negatif  seyrin giderek yavaşladığı ve toparlanma sürecinin başladığı görülmektedir. Diğer  taraftan şubat ayında kapasite kullanım oranının 0,5 puan yükselerek yüzde 76'ya  ulaşması, Ekonomik Güven Endeksi'nde yıllık bazda yüzde 16,7'lik artış ve açılan  firma sayısında ilk defa 10 bin rakamının üzerine çıkılması ekonomik ivmelenmeye  yönelik olumlu beklentileri artırmaktadır. Faizlerdeki gerileme trendi ve  ekonomideki diğer göstergelerle 2020 yılında yatırımların ve ekonomik canlanmanın  artarak devam etmesini bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 2020  yılında da hedeflerimize hızla ilerlerken küresel ekonomideki zorlu koşullara  rağmen ihracatçılarımıza göstermiş oldukları çaba ve başarıdan dolayı teşekkür  ederim."





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:39109.711
Değişim :  2,24% |  2.401,35
Açılış :  108.998  
Önceki Kapanış :  107.310  
En Yüksek
109.823 En Düşük
108.881
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRYO 6,21 5.925 % 15,00  
OYAYO 5,12 5.954.155 % 14,80  
SONME 6,07 3.731.003 % 14,10  
RALYH 9,30 47 % 12,05  
VKFYO 2,63 14.089.403 % 11,44  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,9168 7,9565 % 0,97  
Frank 6,4561 6,4950 % 1,06  
Riyal 1,6521 1,6604 % 0,90  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.594 1.594 8,67  
Altın Gr. 319 319 4,86  
Cumhuriyet 2.114 2.146 2,00  
Tam 2.105 2.157 -2,69  
Yarım 1.017 1.044 -1,30  
Çeyrek 510 522 -0,65  
Gümüş.Ons 16,74 16,78 0,10  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,05  
B. Petrol 52,87 52,87 0,97  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru