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Bakan Pekcan ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı

03.06.2020 14:37

Son güncelleme : 03.06.2020 14:53
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni corona virüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı olan sınır kapıları Habur ve Gürbulak`ın bu hafta açılacağını belirterek, "Ben bugün ulaştırma sektörüne ve bütün ihracatçılarımıza da bu müjdeyi vermiş olayım" dedi.



AA

İhracatta dün mayıs ayı rakamlarının açıklandığını, en kötünün geride  kaldığını ifade eden Pekcan,  ihracatta artış sürecinin hem Türkiye hem de  başlıca pazarlardaki kademeli normalleşmeyle beraber devam edeceğini vurguladı.

Pekcan, uluslararası kuruluşların pandemi sürecinin ekonomik  etkilerini ölçemediğini belirterek, "Biz Türkiye’nin dinamizmiyle, eğitimli iş  gücümüzle, sanayi tesislerimizle, üretim kapasitemizle inşallah sağlık alanında  ayrıştığımız gibi ekonomi, ticaret alanında da diğer ülkelerden ayrışarak  yolumuza devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"YEREL PARALARLA TİCARET ÖN PLANA ÇIKACAK"

Bakan Pekcan, dünyada artık yerel paralarla ticaretin ön plana  geçeceğine dikkati çekerek, özellikle daha fazla dış ticaret açığı verilen  ülkeleri tespit ettiklerini, hem muhataplarıyla bu konunun karşılıklı olarak  teşviki ve canlandırılması için görüştüklerini hem de iş insanları ile  toplantılar yaptıklarını söyledi.

Bu sürecin swap mekanizmasının harekete geçirilerek iş insanlarının da  işinin kolaylaştırılması gerektiğini anlatan Pekcan, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda da hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Merkez Bankası  hem de iş insanları ile bir araya gelerek bu süreçleri takip ediyoruz. Mevcut  swap anlaşmalarının daha aktifleştirilmesi üzerine çalışmalarımız var. Katar, Çin  ile ciddi çalışmalarımız var. Diğer ülkelerle de böyle bir ön çalışmamız var.  Merkez Bankamız da kendileri ile ön görüşme halinde. Bizim başladığımız ve yakın  takipte olduğumuz 5 ülke var yerel paralarla ticaretin gündeme gelmesiyle ilgili.  Rusya ile de bizim yerel parayla ticaretimiz var. Ama toplamda baktığımızda  2019'da 7,6 milyar dolarlık ihracatı,11,1 milyar dolar ithalatı yerel parayla  yapmışız. Amacımız bunu daha yaygınlaştırmak. Çin ile görüşüyoruz, zaten mevcut  bir swap anlaşmamız var, daha çalışılır daha güncel hale getirmemiz, kapasitesini  artırmamız lazım. Güney Kore ile görüşüyoruz, kendileri ile hem serbest ticaret  anlaşmamız var hem ticaret açığı veriyoruz, onlarla da bu yönde görüşmelerimiz  devam ediyor. Onun dışında Malezya, Hindistan, Japonya var. Hem iş konseyleri hem  de buralarda ticaret yapan yatırımları olan iş insanlarımızla görüşüyoruz."

Bakan Pekcan, bu süreçte yerel paralarla ticaretin bütün dünyada  artacağına işaret ederek,  "Biz de ekonomimizin daha fazla güçlenmesi, iş  insanımızın daha fazla desteklenmesi için yeni araçlar üzerinde çalışma yapmak  zorundayız." dedi.

"HABUR VE GÜRBULAK KAPILARINI BU HAFTA AÇIYORUZ"

Salgın döneminde verilen destekleri de anlatan Pekcan, "Biz hazirandan  itibaren ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Esnafımıza bu dönemde 15,3 milyar lira  destek verdik." değerlendirmelerinde bulundu.

Mayıstan itibaren Avrupa'nın da bir toparlanma sürecine girdiğine  dikkati çeken Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi çalışmalarının da  sürdüğünü, bunun için görüşmelere devam ettiklerini anlattı.

Pekcan, Brexit süreciyle ilgili teknik komite çalışmalarının da  videokonferans yoluyla sürdüğünü belirterek, "Bizim önceliğimiz, öncelikle Avrupa  Birliği’yle olan haklarımızı kaybetmeden bu anlaşmaya yansıtılması, ondan sonra  detaylandırılması ve ilişkilerin derinleştirilmesi. İngiltere de bizimle aynı  görüşte. İnşallah bu ay sonunda tekrar ekiplerimiz görüşecek." bilgisini verdi.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ile görüştüklerini  ifade eden Pekcan, tercihli ticaret anlaşmamızın aksamadan devam etmesi ve  kapsamının genişletilmesini ele aldıklarını söyledi.

Pekcan, şu an kapalı olan Habur ve Gürbulak kapılarına yönelik de  "İnşallah bu hafta bu iki kapımızı da açıyoruz. Ben bugün ulaştırma sektörüne ve  bütün ihracatçılarımıza da bu müjdeyi vermiş olayım." diye konuştu.

OYUN İHRACATINDA HEDEF 1,5 MİLYAR DOLAR

Pekcan, gündeme gelen Peak Games'in Zynga tarafından satın alınmasına  da dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Şu anda oyun programlarını, yazılımını yapan 50 firma Bakanlığımızın  desteklerinden yararlanıyor. Biz burada reklam, tanıtım, dijital pazarlara giriş,  yazılım, istihdam desteği veriyoruz. Kendi talepleriyle ihtiyaçları olan  destekleri şekillendirip bunun ivmelendirmelerini istiyoruz. Çünkü dünyada oyun  programı pazarı 152 milyar dolar ve bunun bu sene 196 milyar dolara çıkması  bekleniyor, burada çok büyük bir pasta var. Biz başlangıç aşamasındayız ama çok  hızlı ilerliyoruz. İki sene önce 500 milyon dolar olan ihracatta, gençlerimiz 1  milyar doları aştı, bu sene de inşallah 1,5 milyar doları aşacak. Burada çok iyi  bir potansiyel var ve biz de Bakanlık olarak her zaman gençlerimizin yanındayız,  arkasındayız, desteklerimizle olmaya da devam edeceğiz.

SALGIN SÜRECİNDE FAHİŞ FİYAT ARTIŞI DENETİMLERİ

Salgın döneminde fahiş fiyat artışları ile ilgili bir soru üzerine de  Pekcan, bu durumu fırsata çevirmek isteyenlerin olduğuna dikkati çekerek, şöyle  devam etti:

"Biz mart, nisan ayında da vatandaşlarımızın talepleri, Bakanlığımıza  gelen şikayetleri de değerlendirerek denetlemeler yaptık ve Reklam Kurulumuz  üzerinden buralara idari para cezaları da uyguladık. Sadece mart ve nisan ayında  11 milyon liranın üzerinde ceza kestik. Ama bunun 628 bin lirası sadece gıdayla  ilgili olanlara ceza kesmekti. Bu süreçte 16 Nisan itibarıyla perakende ticaretin  düzenlenmesiyle ilgili kanuna bir fahiş fiyat ve stokçulukla ilgili yeni bir  madde eklendi ve diğer bakanlıklarımızın, kurumlarımızın görüşlerini,  STK’larımızın da görüşlerini alarak 28 Mayıs itibarıyla da biz yönetmeliğini  yayınladık ve 22 Mayıs’ta da bu kurul ilk toplantısını yaptı. Biz gidip de hemen,  senin fiyatını fahiş gördük diye ceza kesmiyoruz. Bizim yaptığımız uygulama,  tespitte bulunuyoruz, şikayetleri değerlendiriyoruz, savunma istiyoruz ve  savunmayı o satıcının da üyesi olduğu kurumların, STK’ların da içinde bulunduğu  kurul kararıyla kesiyoruz. Çok şikayet alıyoruz cezalarla ilgili ama kurul karar  veriyor, biz Bakanlık olarak karar vermiyoruz.  Savunma istediğimiz firmalarımız  var, onların savunma süreci tamamlanınca tekrar gündeme getireceğiz. Amacımız,  serbest ticaretin dengesini ve düzenini bozmadan devam etmek. Bizim piyasaya  müdahale gibi bir iddiamız yok ama piyasa bozucu olanlar varsa bunlara da  müdahale etmek bizim vazifemiz."




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