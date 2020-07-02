Bakan Pekcan "Haziranda ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,8 artarak 13 milyar 469 milyon dolara çıktı, mayısa göre de yüzde 35 yükseldi." dedi.
Bakan Pekcan: Haziranda ihracatımız arttı
02.07.2020 11:16
Son güncelleme : 02.07.2020 11:16
AA
Bakan Pekcan "Türkiye olarak pandemide sağlık alanında ayrıştığımız gibi ekonomik alanda da ayrışarak güçlü çıkış sinyali verdiğimizi düşünüyorum." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
11:00116.287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 971,69
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.366
En Düşük
115.746
11:006,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8564
En Düşük
6,8420
11:007,7389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0331
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7398
En Düşük
7,6956
11:00389,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 389,97
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|2.842.642
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,27
|50.897.622
|% 9,96
|
|VKFYO
|3,99
|4.203.050
|% 9,92
|
|BMELK
|5,81
|100.745
|% 8,19
|
|BURVA
|25,80
|6.497.616
|% 8,04
|
|SNKRN
|3,20
|10.269
|% -9,86
|
|YONGA
|24,70
|34.580
|% -5,73
|
|ULAS
|5,15
|1.516.520
|% -4,98
|
|KSTUR
|54,50
|545
|% -4,39
|
|LIDFA
|2,53
|6.963.523
|% -3,07
|
|GARAN
|8,36
|291.849.584
|% 0,72
|
|ASELS
|32,96
|220.749.226
|% 0,61
|
|KRDMD
|3,25
|218.088.168
|% 0,62
|
|SISE
|5,74
|214.567.200
|% 3,05
|
|THYAO
|12,29
|187.607.400
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,04
|154.271.572
|% 0,99
|
|ALBRK
|1,77
|120.474.207
|% 3,51
|
|KRDMD
|3,25
|218.088.168
|% 0,62
|
|TSKB
|1,32
|86.726.744
|% 3,13
|
|ODAS
|2,57
|127.096.304
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5438
|8,5866
|% 0,31
|
|Frank
|7,2281
|7,2716
|% 0,22
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-1,60
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,01
|
|Cumhuriyet
|2.527
|2.547
|0,20
|
|Tam
|2.601
|2.613
|0,20
|
|Yarım
|1.263
|1.278
|0,10
|
|Çeyrek
|632
|640
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|0,45
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