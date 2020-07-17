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Bakan Pekcan: SERBİS`i hizmete sunuyoruz

17.07.2020 11:45

Son güncelleme : 17.07.2020 13:33
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketicileri ve firmaları sahte servislere karşı korumak için "Servis Bilgi Sistemi (SERBİS)" projesini "www.servis.gov.tr" internet sitesinden hizmete sunduklarını belirterek, "Tüketicilerimiz, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir bir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler." dedi.



AA

Pekcan, Ticaret Bakanlığının toplantı salonunda video konferans  yöntemiyle düzenlenen Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) Tanıtım Toplantısı'nda  yaptığı konuşmada, tüketicinin korunmasına yönelik faaliyetlere ilişkin bilgi  verdi.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un belirlediği her alanda olduğu  gibi, satış sonrası hizmetlerde de tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesine  yönelik çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Pekcan, gerek bu amaçla gerekse  firmalara yol göstermek ve mağduriyetlerini önlemek açısından "Garanti Belgesi",  "Satış Sonrası Hizmetler" ve "Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu" yönetmeliklerini  yayınladıklarını söyledi.

Pekcan, bu alanda yaptıkları düzenlemelerle beyaz eşyadan otomobile,  bilgisayardan cep telefonuna kadar 200'ü aşkın ürün grubunda satış sonrası hizmet  zorunluluğu getirdiklerini hatırlatarak, üretici ve ithalatçıların, tüketicilere  sundukları ürünler için kullanım ömrü süresince satış sonrası montaj, bakım ve  onarım hizmetlerini sağlamak zorunda olduklarını bildirdi.

Bakanlık tarafından onaylı "Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi"  bulunan firmaların, yetkili servis istasyonları aracılığıyla montaj, bakım ve  onarım gibi satış sonrası hizmetleri tüketicilere sağlamak zorunda olduğunu  vurgulayan Pekcan, şöyle konuştu:

"Tüketicilerin bu garantilerden kaynaklı haklarını kullanabilmeleri  için yetkili servislere başvurmaları gerekmektedir. Peki, bugüne kadar  tüketiciler ihtiyaç duydukları yetkili servis istasyonlarına ulaşmak için ne  yapıyorlardı? Gördüğümüz kadarıyla en kolayı internetteki arama motorları  üzerinden servis arayışına giriyorlar ancak burada birçok yanlışlıklar  olabiliyor. Daha bilinçli tüketiciler ise firmaların kurumsal iletişim  bilgilerinden ya da mevcut garanti belgesi veya kullanım kılavuzları üzerinden bu  servisleri alma yoluna gitmektedir ancak garanti belgesi ve kullanım  kılavuzlarının da saklanması her zaman kolay olmamakta ve seneler geçtikçe de  bazı servis bilgilerinde de değişiklik söz konusu olabilmektedir."

Pekcan, bazı fırsatçıların da arama motorlarında kendi isimlerini en  üst sırada çıkararak yetkili servis gibi tüketicilere hizmet verdiğine işaret  ederek, "Bu hizmetin kalitesi, aldıkları ücret, bazen içinden parça çalınması,  tamir edilmemesi, hatta ürünün çalınması gibi bize gerek tüketicilerden gerek de  firmalardan şikayetler gelmekteydi. Tabii biz Bakanlık olarak bunların  denetimlerini yapıyoruz, kendilerine idari cezaları kesiyoruz." ifadelerini  kullandı.

Bununla da tüketicinin yeterince korunamadığını ve daha bilinçli bir  tüketici portföyüne ulaşmak için yeni bir çalışma başlattıklarını belirten  Pekcan, şu bilgileri verdi:

"Bu çalışmamız doğrultusunda 1 Temmuz itibarıyla firmaların da bunu  kullanmalarını zorunlu hale getirerek, vatandaşlarımızın hizmetine açtık.  Tüketicilerimizi ve firmalarımızı sahte servislere karşı korumak için 'Servis  Bilgi Sistemi (SERBİS)' projesini 'www.servis.gov.tr' üzerinden  hizmete sunmuş  bulunmaktayız. Tüketicilerimiz, üretici ve ithalatçıların tüm yetkili servis  bilgilerine güvenilir bir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler."

"TÜKETİCİLERİMİZİ 'WWW.SERVİS.GOV.TR' SİTESİNİ KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Bakan Pekcan, proje kapsamında, öncelikle Bakanlığın veri tabanındaki  yetkili servis bilgilerini sisteme aktardıklarını, daha sonra e-devlet üzerinden  firmaların kullanımına açtıklarını, firmaların yetkili servis bilgilerini  "www.servis.gov.tr " sitesindeki sisteme kaydetmelerini ve bilgilerini  güncellemelerini temin ettiklerini anlattı.

Firmaların kendi kurumsal sitelerinden de yetkili servislerin  yayınlanmasını zorunlu hale getirdiklerini belirten Pekcan, şu değerlendirmede  bulundu:

"Bu sistemde amacımız, vatandaşların haklarının korunması, bilinçli  tüketicinin oluşturulması. 'www.servis.gov.tr' adresinden yetkili servis  sorgulamayı firma, marka, ürün, ithalatçı bazında yapabildikleri gibi il ve ilçe  bazında da yapabilecekler. Burada sadece yetkili servis bilgilerine ulaşmakla  kalmayacaklar, aynı zamanda mevzuatla ilgili bilgilere ulaşabilecekler, garanti  ve satış sonrası hizmetlere ilişkin önemli bilgilere de bu siteden  erişebilecekler. Ben bütün vatandaşlarımızı Bakanlığımızın resmi  'www.servis.gov.tr' sitesini kullanmaya davet ediyorum. Mağduriyet yaşanmaması  için bu sitenin kullanılmasını önemle tavsiye ediyorum."

"Sağlıklı işleyen bir piyasanın temeli bilinçli tüketicidir." diyen  Pekcan, Bakanlık olarak tüketicileri bilinçlendirmek adına gerekli eğitimleri  verdiklerini, yayınlar yaptıklarını dile getirdi.

Pekcan, satış sonrası hizmetler alanında yürüttükleri başka çalışmalar  da olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi mevcut uygulamada garanti belgeleri ve servis fişleri  yazılı ve basılı olarak tüketicilere verilmek zorunda. Bu durum firmalar  açısından bir maliyet kalemi ve bürokrasi oluşturmaktadır. Tüketici açısından ise  belgelerin uzun süreler saklanması sıkıntılar yaratıyor. Şimdi yeni yaptığımız  çalışmalarla bunları elektronik ortama taşıyoruz. Artık garanti belgelerini de  servis fişlerini de elektronik ortamda firmalar tüketicilerle paylaşabilecekler.  Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Bakanlığımız tüketicinin korunması ve  bilinçli tüketiciler için çalışmalarına devam edecek."




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