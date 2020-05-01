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Bakan Pekcan`dan 3 alanda yatırım vurgusu

01.05.2020 10:10

Son güncelleme : 01.05.2020 10:10
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirterek, "Dijitalleşme ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlar, Türkiye ve dünya için en az gıda kadar önemli. Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak" dedi.



AA

Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 365 oda ve borsa ile 61 sektör meclis başkanının hazır bulunduğu toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını  sürecinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bütün bakanlıklar,  kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir koordinasyon içinde çalıştıklarını, Türkiye'de devlet ve milletin tam bir dayanışma içinde olduğunu ve bu sürecin  bundan sonra da devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık konusunda diğer ülkelere kıyasla başarılı bir  ilerleme gösterdiğini dile getiren Pekcan, ülkenin salgından en kısa sürede  çıkması adına bütün tedbirlerin alındığını ifade etti. Pekcan, iş dünyasıyla  dinamik bir şekilde ticarette ayağa kalkmayı hedeflediklerini, ekonomi, ticaret  ve ihracat konusunda da pozitif ayrışan ülke olmaya gayret edeceklerini bildirdi.

İhracatın bu süreçten en az seviyede etkilenmesi için temassız ticaret  uygulamasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Pekcan, "Bu dönemde nakliyede demir  yolu ticareti ön plana çıktı. Bundan böyle demir yolunu daha etkin  kullanmalıyız." diye konuştu.

"İŞ DÜNYASIYLA SÜREKLİ GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNUYORUZ"

Bakanlığın devreye aldığı çalışmalara işaret eden Pekcan, iş  dünyasıyla sürekli görüş alışverişinde bulunarak Bakanlığın görev alanıyla ilgili  talepleri yerine getirmeye gayret ettiklerini, diğer konuları da ilgili makamlara  ilettiklerini söyledi.

Dijitalleşme konusuna değinen Pekcan, şunları ifade etti:

"Bu süreçte ticaret ve alım heyetleri, fuarlar yapamıyoruz. Sanal fuar  ve ticaret heyetleri uygulamalarını başlattık. Öncelikle kimya sektörüyle  başlıyoruz, arkasından demir-demir dışı metaller, ev eşyaları, plastik  sektörlerinde ABD, Meksika, Polonya'da ticaret heyetlerimizi gerçekleştireceğiz.  Sanal fuar uygulamamıza da tarım sektörüyle başlıyoruz, arkasından ayakkabı ve  saraciye sektörüyle devam edilecek."

Pekcan, evde geçirilen zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi için  de "Sanal Ticaret Akademisi" ve "Export Akademi" programlarını devreye  aldıklarını anımsattı.

"DİJİTALLEŞME ÇALIŞMALARINI GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Salgın döneminde dijitalleşmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığını  dile getiren Pekcan, "Dijitalleşme ve teknoloji alanında yapılacak yatırımlar,  Türkiye ve dünya için en az gıda kadar önemli. Gıda, sağlık ve dijitalleşme  konusunda yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak.  Bu  konuda çalışmalarımızı güçlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Pekcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar  Kalkanı Paketi kapsamında iş dünyasına yönelik vergi kolaylıkları, finansal  imkanların genişletilmesi ve istihdam gibi alanlarda önemli destekler sunulduğunu   hatırlattı.

TOBB'a bu süreçteki sonuç odaklı, çözüm üreten çalışmaları için  teşekkür eden Pekcan, "Nefes Kredisi"nin iş dünyası için yapılmış önemli bir  çalışma olduğunu söyledi.

Oda ve borsa aidatlarının ertelendiğini ve toplantılarının elektronik  ortamda yapılabilmesinin önünün açıldığını anımsatan Pekcan, "Sizlerden  beklentimiz, bizim de desteğimizle bu süreçten üretimimizi, kapasitemizi,  ihracatımızı artırarak bir an önce çıkmak." dedi.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da  oda ve borsaların talep ve sorunlarını  sürekli ilgili makamlarla paylaştıklarını belirterek, Ticaret Bakanı Pekcan'a  göreve geldiği günden bugüne istişareye dayalı yönetim tarzı ve icracı vizyonu  için teşekkür etti.

Bu hafta, Nefes Kredisi'ni devreye aldıklarını hatırlatan  Hisarcıklıoğlu, "TOBB'un, oda ve borsaların tüm kaynaklarını firmalarımızın  kullanımı için tahsis ettik. Şu anda yıllık yüzde 7,5 gibi bugüne kadarki nefes  kredilerindeki en düşük faiz uygulanıyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, sektörlerin taleplerine ilişkin olarak da şunları  kaydetti:

"Ciro kaybı yaşayan her firmaya mücbir sebep hakkını vermek lazım. Özel sektörün kamudan alacakları, sağlık ve medikal sektörüne öncelik verilerek  bir an önce ödenirse piyasa rahatlayacak. KDV alacakları konusunda bize imkan  tanınmalı. Ertelemeler sonrasında geçmiş vergi ve SGK prim borçlarının da yeniden  yapılandırması gerekiyor. Kovid-19'un iş kazası kapsamı dışına çıkarılması  gerekli."




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