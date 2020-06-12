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Bakan Pekcan`dan Çin açıklaması

12.06.2020 15:33

Son güncelleme : 12.06.2020 16:23
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çin`e daha yüksek katma değerli ihracatı mümkün kılarak, ikili ticareti daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak istediklerini belirterek, "Çin firmalarını ülkemizde yatırıma davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.



AA

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Pekcan, tele  konferans yöntemiyle Çin Ticaret Bakanı Zhong Shan ile görüştü.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede, ikili ticaret ilişkileri, ticaretin  dengeli bir yapıya kavuşturulması, Karma Ekonomik Komisyon (KEK) gündemleri,  yerel paralarla ticaret, Kuşak ve Yol Girişimi, e-ticaret, Türkiye'nin tarım  ürünleri ihracatı gibi konular ele alındı.

Toplantıda ayrıca Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu, gümrükler, sivil  havacılık alanında iş birliği, ihtisas serbest bölgeleri, ticari vizelerin  kolaylaştırılması konuları da görüşüldü.

Bakan Pekcan,  konuşmasının başında, Çin'de yeni tip corona virüs  (Kovid-19) salgını sebebiyle yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini  iletirken, Vuhan'da ve ülkenin diğer bölgelerinde hayatın normalleşme sürecine  geçmesinin Çin'in bu konudaki başarısının önemli bir göstergesi olduğunu  söyledi.

Türkiye'nin hem sağlık hem de ticari ve ekonomik açıdan aldığı  önlemlerle salgınla en iyi mücadele eden ülkelerden biri olduğuna işaret eden  Pekcan, "Ülkelerimizin karşılıklı dayanışma ve iş birliği içinde bu zorlu süreci  en kısa sürede atlatacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ile Çin arasında 2001 yılında 1,1 milyar dolar olan ikili  ticaret hacminin, 2019 yılında 21 milyar 854 milyon dolara ulaştığı bilgisini  veren Pekcan,  ancak Çin'in geçen yıl Türkiye'nin dış ticaret açığı verdiği  ülkeler arasında  yüzde 20,8 ile ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Pekcan, şöyle devam etti:

"Çin'e daha yüksek katma değerli ihracatı mümkün kılarak, ikili  ticaretimizi daha sürdürülebilir ve dengeli bir yapıya kavuşturmak istiyoruz.  Bu  kapsamda ayakkabı, hazır giyim ürünleri, seramik materyalleri, zeytinyağı, bazı  tarım ürünleri gibi birçok ürün grubunda Çin'e önemli ihracat potansiyelimiz  olduğunu tespit ettik.  Ayrıca, Çin'in hangi ürünleri Türkiye'den tedarik  edebileceğine yönelik olarak Bakanlığımız bünyesinde bir çalışma yaptık. Bu  çerçevede Çin'in özellikle motorlu taşıt aksam ve parçaları, medikal ekipmanlar,  elektrikli-elektriksiz makineler, bazı tarım ürünleri başta olmak üzere belirli  ürün tedariklerini Türkiye'den kaliteli ve uygun koşullarda yapabileceğini  düşünüyoruz. Bu konuda Çin ile iş birliği yapmaya hazırız. Bu potansiyel ürünler  üzerinden yola çıkarak iş çevrelerimizi bir araya getirmek ve tespit ettiğimiz  ürün grupları çerçevesinde iş birliği olanakları yaratmak istiyoruz."

ÇİNLİ FİRMALARI YATIRIMA DAVET

Çin'in bugüne kadar Türkiye'de gerçekleştirdiği doğrudan yatırımların  sınırlı kaldığına dikkati çeken Pekcan, kaliteli beşeri sermaye havuzu, Avrupa  Birliği ile Gümrük Birliği ilişkisi ve  yatırımcılara sunduğu esnek teşvik  sistemi ile Türkiye'nin Çinli global şirketler için ideal bir bölgesel merkez  olma potansiyeline sahip bulunduğunu dile getirdi.

Ar-Ge ve teknoloji içeriği yüksek, yüksek katma değerli mal ve hizmet  üretim faaliyetlerinin, ihracat hedefli olarak kümelenmelerine imkan tanıyacak   ihtisas serbest bölgelerini oluşturduklarını hatırlatan Pekcan, bu çatı altında  yapacakları uluslararası iş birliklerini daha da hızlandırmak ve Türkiye'yi bu  alanda global bir merkez haline getirmek arzusunda olduklarını aktardı.

Pekcan, bu çerçevede Çin firmalarını Türkiye'de ve ihtisas serbest  bölgelerde yatırıma davet etti.

"YEREL PARALARLA TİCARET ARTIRILMALI"

İki ülke arasında yerel paralarla ticaretin artırılması gerektiğini  vurgulayan Pekcan, Çin'in Türkiye ile ticaret yapan veya yatırım ilişkisi içinde  bulunan firmalarının yerel paralar üzerinden işlemlerini gerçekleştirmelerinin  teşvik edilmesi yönünde bir politikaya da  yoğunluk verdiklerini kaydetti.

Bakan Pekcan, Türkiye'nin ticaret açığı verdiği ülkelerle yerel  paralarla ticaret ve ithalat düzenlemeleri konusunda kararlı adımlar atmaya  başladığını ve bu adımlara devam edeceğini bildirdi.

Çinli makamlarla daha önce çeşitli düzeylerde gerçekleştirilen  temaslarda yerel paralar üzerinden ticaretin desteklenmesi hususunu  görüştüklerini belirten Pekcan, "Çin hükümetinden, Türkiye ile ticaret yapan  Çinli firmalara yerel para kullanmaları yönünde net bir yönlendirme ve teşvik  bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadelede küresel iş birliğinin de çok önemli olduğuna  işaret eden Pekcan, şu değerlendirmede bulundu:

“Kovid-19, tüm ülkeler olarak birbirimize ne kadar bağımlı olduğumuzu  bir kez daha göstermiştir. Yaşanılan bu istisnai dönemde bir yandan sağlık  hizmetlerinin hayati fonksiyonunun diğer taraftan da günlük ihtiyaçların  karşılanmasında e-ticaretin, taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin,  telekomünikasyon ve online ödeme hizmetleri gibi temel hizmetlerin ekonomilerimiz  için öneminin daha da ön plana çıktığını görüyoruz. Türkiye olarak biz, mayıs  ayında kabul ettiğimiz 'COVID-19'la Mücadelede Dünya Ticaret ve Yatırımını  Desteklemeye Yönelik G20 Eylemleri'ni sonuna kadar destekliyoruz.  Aynı şekilde,  DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması'nın uygulanmasının hızlandırılması  önemlidir.  Serbest, açık, temassız ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret  sisteminin, pandemiyi kontrol altına almak için konulan önlemlerin negatif  etkilerini azaltmada büyük rol oynayacağına inanıyoruz."

KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİ KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ

Kuşak ve Yol Girişimi ile Kervansaray Projesi'ne de değinen Pekcan,  "Türkiye olarak Bir Kuşak Bir Yol çatısı altında, Hazar Geçiş Koridoru'nun (Orta  Koridor) önemli olduğuna inanıyoruz.   Bu doğrultuda gerekli iş birliğine  hazırız. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattında ocakta aylık 4 bin 200 ton  olan yük çıkışını salgın süresince aylık 28 bin 243 tona kadar çıkardık. BTK  hattının da Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimi çatısı altında ülkelerimiz  arasında iki yönlü ticarete hizmet edecek şekilde desteklenmesi oldukça önemli.  Kovid-19, bu hattın önemini bir kez daha ortaya çıkarmıştır.  Ülkemizde yapılacak  altyapı projelerinde Çin ile çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Pekcan,  Türk firmalarının Asya Yatırım ve Altyapı Bankası (AIIB)  finansmanıyla gerçekleştirilecek projelerde etkin bir şekilde yer almasını  istediklerini kaydetti.

"TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALDIRILMALI"

Öte yandan Çin'e süt ürünleri ihracatının açılmasından duyduğu  memnuniyeti dile getiren Pekcan,  Türkiye'den bu ülkeye kanatlı et, limon ve  turunçgil, nar, taze üzüm, elma, taze incir gibi ürünlerin ihracatına yönelik de  bekleyen süreçlerin bir an önce  başlatılmasını ve tarım ürünlerinin ihracatının  önündeki engellerin kaldırılmasını beklediklerini ifade etti.

Bakan Pekcan, iki ülke arasında daha güçlü ekonomik ve ticari ilişki  tesisi için kolaylaştırılmış bir ticari vize sürecine ihtiyaç bulunduğunu da  aktardı.

Kendilerinin eş başkanlıklarında şubat ayında gerçekleştirilmesi  öngörülen KEK toplantısının salgın nedeniyle  gerçekleştirilemediğini hatırlatan  Pekcan, 17'nci Dönem KEK Toplantısı'nı ilgili Türk ve Çinli kurum ve kuruluşların  temsilcilerinin katılımıyla online olarak yapmayı teklif etti.

KEK toplantısıyla iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin  gelecek dönemine ilişkin yol haritasını birlikte belirlemek istediklerini  vurgulayan Pekcan,  iki ülke arasında ortak ticaret ve yatırım çalışma grubu  oluşturulması, e-ticaret, tarım ürünleri ticareti  alanlarında iş birliği, ortak  ihtisas serbest bölgesi ve gümrük komitesi kurulması, mali bilgi değişimi gibi  konularda iş birliği mutabakat zaptlarının da KEK vesilesiyle imzalanmasını  beklediklerini ifade etti.

Çinli Bakan Zhong Shan da son derece olumlu ve verimli bir görüşme  gerçekleştirdiklerini belirterek, ikili ekonomik ve ticaret ilişkileri  ivmelendirerek daha da geliştirmek, ticareti  dengeli hale getirmek ve karşılıklı  yatırımları çoğaltmak için ortaklaşa çalışmaya hazır olduklarını bildirdi. Bakan  Zhong Shan, KEK toplantısının online olarak yapılması önerisini de çok olumlu  bulduklarını vurgulayarak, çalışmaların bir an önce başlaması için talimat  vereceğini sözlerine ekledi.

Çinli Bakan Zhong Shan, mevkidaşı Pekcan'ı ve Türk firmalarını, 5-10  Kasım'da Şanghay'da gerçekleştirilecek ve Türkiye'nin Çin'e ihracatı için önemli  gördükleri "Çin Uluslararası İthalat Fuarı"na davet etti.




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