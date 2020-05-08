Bakan Pekcan "e-Ticaret Olarak KOBİ`lerin Yanındayız Kampanyası ile pazarlama sıkıntısı çeken küçük işletmelerimize çözüm getirmeyi amaçlıyoruz." dedi.
Bakan Pekcan`dan e-Ticaret açıklaması
08.05.2020 14:46
Son güncelleme : 08.05.2020 14:46
AA
Bakan Pekcan "Kampanya ile KOBİ'lerimizin e-ticaret sayesinde büyümesini, kurumsallaşmasını ve emeklerinin karşılığını alabilmelerini arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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|SODSN
|29,04
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|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
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|KUTPO
|15,97
|5.454.330
|% 9,99
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|GLRYH
|16,73
|65.389.050
|% 9,99
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|CMBTN
|48,90
|5.907.949
|% 9,99
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|SEYKM
|12,81
|30.341.984
|% -9,98
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|BURVA
|18,22
|3.870.602
|% -5,60
|
|KRDMD
|2,57
|851.195.631
|% -1,15
|
|GARAN
|8,01
|507.648.534
|% -0,12
|
|AFYON
|2,88
|391.269.952
|% 3,60
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|PETUN
|22,28
|378.256.882
|% 0,72
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|SASA
|9,57
|350.026.359
|% 2,03
|
|KRDMD
|2,57
|851.195.631
|% -1,15
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|YKBNK
|2,12
|330.527.340
|% -0,47
|
|AFYON
|2,88
|391.269.952
|% 3,60
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|HALKB
|5,35
|343.597.607
|% 3,08
|
|GARAN
|8,01
|507.648.534
|% -0,12
|
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,7709
|8,8149
|% -0,02
|
|Frank
|7,2897
|7,3336
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8873
|1,8968
|% -0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|2,95
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.514
|2.568
|-1,20
|
|Tam
|2.588
|2.635
|-1,20
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|Yarım
|1.263
|1.288
|-0,60
|
|Çeyrek
|630
|644
|-0,30
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|Gümüş.Ons
|15,44
|15,48
|0,11
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|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
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|B. Petrol
|29,70
|29,70
|0,24
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