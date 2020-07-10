Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Üretim ve istihdama katkısı olan proje bedellerinin bir bölümünü hibe şeklinde karşılayarak kooperatiflerimize katkı sunmayı hedefliyoruz." dedi.
Bakan Pekcan`dan hibe açıklaması
10.07.2020 13:04
Son güncelleme : 10.07.2020 13:32
AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "Kadın kooperatiflerine 150 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz." dedi.
Ticaret Bakanı Pekcan, "Kadın kooperatiflerinin faaliyetlerinde makina ekipman alımlarını, nitelikli personel istihdamını, sergi ve fuar katılımını destekleyeceğiz." diye konuştu.
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BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|35.936.921
|% 9,98
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|PKENT
|276,80
|2.170.389
|% 9,97
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|MEGAP
|4,91
|1.798.534
|% 9,84
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|MEGAP
|4,91
|1.798.534
|% 9,84
|
|MAALT
|104,00
|13.141.450
|% 9,47
|
|LIDFA
|3,24
|13.240.718
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|4.731.486
|% -9,96
|
|UZERB
|4,56
|21.822
|% -9,88
|
|VKFYO
|5,67
|5.461.906
|% -9,86
|
|TACTR
|5,40
|276.071
|% -9,85
|
|EKGYO
|2,08
|814.789.116
|% -3,70
|
|TRKCM
|4,65
|656.688.542
|% 0,43
|
|SISE
|6,29
|631.215.304
|% -1,41
|
|GARAN
|7,81
|616.642.560
|% -1,26
|
|THYAO
|11,59
|485.557.384
|% 0,35
|
|EKGYO
|2,08
|814.789.116
|% -3,70
|
|ZOREN
|2,46
|386.450.280
|% -2,38
|
|TRKCM
|4,65
|656.688.542
|% 0,43
|
|KRDMD
|2,99
|395.333.565
|% -3,24
|
|ODAS
|2,63
|345.302.686
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6336
|8,6769
|% 0,09
|
|Frank
|7,2646
|7,3084
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|3,49
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,89
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|8,70
|
|Tam
|2.668
|2.682
|9,00
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,72
|18,77
|0,05
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|Gümüş Gr.
|4,13
|4,14
|0,02
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|B. Petrol
|41,52
|41,52
|-0,83
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