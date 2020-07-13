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Bakan Pekcan`dan kredi yapılandırma açıklaması

13.07.2020 11:31

Son güncelleme : 13.07.2020 12:06
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarların Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden, takipte olanları yapılandırdıklarını açıkladı.



AA

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada ekonomik ve sosyal hayatın "temel  direklerinden" esnaf ve sanatkarlara büyük önem verdiklerine dikkati çekti.

Gerek istişare toplantılarında gerekse diğer organizasyonlarda esnaf  ve sanatkarın taleplerini, önerilerini aldıklarını belirten Pekcan, sorunları  çözmek için canla başla çalıştıklarını, taleplerinin takipçisi olduklarını  vurguladı. 

Pekcan, esnaf ve sanatkarların, finansmana erişiminin  kolaylaştırılması amacıyla Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri  (ESKKK) aracılığıyla teminat ve kredi ihtiyaçlarının karşılandığına işaret  ederek, bugün itibarıyla Türkiye genelinde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve  Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) çatısı altında 1000'e  yakın Kredi Kefalet Kooperatiflerince, yaklaşık 1,7 milyon esnaf ve sanatkara  Halkbank kaynaklarından düşük faizli kredi kullandırıldığını kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüs (Kovid-19)  pandemisinin olumsuz etkilerinden ticaret erbabını korumak amacıyla Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin  açıklandığını hatırlatan Pekcan, bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarınca  çeşitli tedbirlerin alındığı ve birçok desteğin yürürlüğe konulduğunu ifade etti.  

Pekcan, söz konusu tedbirler kapsamında nakit akışı sıkıntısı yaşayan  esnaf ve sanatkarlara finansman imkan ısağlamak amacıyla Halkbank tarafından  "Esnaf Destek Paketi" adı altında "İşletme Kredisi" ve "Esnaf Kredi Kartı"  uygulamalarının hayata geçirildiğini, 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı  Kararı ile esnaf ve sanatkarların Halkbank'a olan kredi geri ödemelerinin faizsiz  olarak 3 ay ertelendiğini belirtti.

TAKİBE DÜŞEN KREDİLERE YAPILANDIRMA

Pandeminin ticari faaliyetler üzerindeki etkilerinin salgının  Türkiye'de çıktığı ilk günden bu yana dikkatle değerlendirildiğine, esnaf ve  sanatkarların talep ile önerilerinin Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda diğer  kurum ve kuruluşlarla da paylaşılarak, gelişmelerin yakından takip edildiğine  değinen Pekcan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortaklarında da takibe  düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkanı getirilmesine yönelik de bir   beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB tarafından kooperatif takibine  intikal etmiş borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü  alınarak bir çalışma yapılmıştır.  Bu çalışma sonucu esnaf ve sanatkarlarımızın  Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte  olanları yapılandırıyoruz."

YAPILANDIRMANIN KAPSAMI

Pekcan, buna göre 30 Haziran 2020 tarihinden önce (bu tarih dahil)  kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkarların Kredi Kefalet  Kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları  halinde yeniden yapılandırmadan faydalanabileceğini bildirdi.

Bakan Pekcan, söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle  birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan  borcunda iyileştirme sağlanmasının ve yaklaşık 322 milyon lira gecikme faizinin  düşürülmesinin  mümkün olabileceğine dikkati çekti.

Bu düzenlemenin kooperatifçiliğin yardımlaşma ve dayanışma ruhu ile  çalışan kredi ve kefalet kooperatiflerinin ortaklarına sağlanan çok önemli bir  imkan olduğunu dile getiren Pekcan, "Söz konusu uygulamanın ekonomimizin can  damarı esnaf ve sanatkarımız ve tüm kooperatifçilik camiasına hayırlı olmasını  diliyorum." ifadelerini kullandı.




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