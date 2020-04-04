Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasına yer verilen görüntüleri paylaştı.
Bakan Pekcan`dan Temassız Dış Ticaret paylaşımı
04.04.2020 13:08
Son güncelleme : 04.04.2020 13:11
AA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından Kovid-19 ile mücadele kapsamında hayata geçirdikleri sisteme ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında uygulamaya ilişkin görüntülere de yer veren Pekcan, "Hiçbir zorluk bizi durdurmamalı, her şeye rağmen üretim ve ihracat devam etmeli dedik, insan teması olmayan 'Temassız Ticaret'i hayata geçirdik. Bu örnek uygulamamızla ticaretin etkin ve güvenli bir şekilde devamını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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