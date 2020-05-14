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Bakan Pekcan`dan ticari ilişki mesajı

14.05.2020 13:44

Son güncelleme : 14.05.2020 14:55
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde ekonomik toparlanmanın uluslararası iş birliğiyle sağlanacağını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek ve değer zincirlerinde daha yakın entegrasyon sağlamak üzere gayret göstermeliyiz" dedi.



AA

Bakan Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı  Büyükelçi Christian Berger ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile videokonferans  yöntemiyle görüştü.

Pekcan, konuşmasında 9 Mayıs Avrupa Günü tebriklerini dile getirerek,  pandemi sürecinde karşılaşılan tüm güçlüklerin birlik ruhuyla üstesinden  gelinebileceğini, bu dönemde Türkiye ve AB ilişkilerinin daha da yakınlaşacağına  inandıklarını söyledi.

Kovid-19 pandemisinin insanlığı yakın tarihteki en ciddi sınavlardan  birisiyle yüz yüze bıraktığını, sağlık alanında büyük bir mücadele verildiğini  belirten Pekcan, öte yandan ekonomik alanda da büyük bir mücadeleyle karşı  karşıya olunduğunu dile getirdi.

Pekcan, başta turizm ve havacılık olmak tüm sektörlerin olumsuz  etkilendiğini ifade ederek, 2020 yılında salgının küresel ekonomi ve ticarette  yaratacağı gerilemeyle ilgili olarak uluslararası kuruluşlar tarafından bazı  tahminler yayınlandığını, rakamların tahmin aralıklarının çok büyük olduğunu,  dolayısıyla pandeminin ekonomik etkilerinin yeterince ölçülemediğini,  değerlendirilemediğinin görüldüğünü bildirdi.

Ekonomik toparlanmanın da yine uluslararası iş birliğiyle  sağlanacağının altını çizen Pekcan, "Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve  ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek ve değer zincirlerinde daha yakın  entegrasyon sağlamak üzere gayret göstermeliyiz." ifadesini kullandı.

"BU SÜRECİN ZORLUKLARININ ÜSTESİNDEN BİRLİKTE GELMELİYİZ"

Bakan Pekcan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürütülen temassız  ticaret çalışmalarına değinerek, bundan sonraki süreçte de gündemde demir yolu ve  Ro-Ro hatlarının daha fazla kullanılmasının ön planda olacağını söyledi.

Temassız ticaret çerçevesinde sürücülere yönelik tedbirleri gözden  geçirdiklerini, 14 günlük karantina süresini beklemeye tabi olmaksızın yurt  dışından gelen transit şoförlerin belli bir sürede Türkiye'yi terk etmesi  koşuluyla bu önlemlerden muaf olmasını sağladıklarını belirten Pekcan, tüm  sürücülerin giriş yapmadan önce sağlık kontrolünden geçirildiğini ve araçların  dezenfekte edildiğini bildirdi.

Konsoloslukların sınırlı çalışma saatleri nedeniyle nakliyecilerin  vizelerle ilgili sorun yaşadığına dikkati çeken Pekcan, "Bu süreçte kendilerine  daha uzun süreli vize düzenlenmesinde esneklik getirilmesi için sizlerin  desteğini talep ediyoruz. Aksi takdirde malların taşınmasında arzu ettiğimiz  verimliliğe ulaşamayacağız." dedi.

Virüsle mücadelede, kişisel koruyucu ekipman ve ilgili diğer tıbbi  cihaz ve malzemelere duyulan ihtiyacın hayati hale geldiğine işaret eden    Pekcan, gelişmelere göre Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin düzenli olarak gözden  geçirildiğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin de kişisel koruyucu ekipmanların AB dışına satışı  için ihracat izni uygulamasını 15 Mart itibarıyla başlattığına dikkati çeken  Pekcan, EFTA üyelerini ve Batı Balkanlar'daki AB'ye aday ülkeleri muafiyet  kapsamına aldığını hatırlattı. Pekcan, muafiyet kapsamına bakıldığında,  Türkiye'nin de AB tedbirinden muaf tutulan ülkeler arasında olmasını  beklediklerini dile getirerek, 'Böylelikle Türkiye ile dayanışma için önemli bir  mesaj da verilmiş olurdu.Türkiye AB üye ülkelerinden gelen taleplere yardımcı  olmak için elinden geleni yapmaktadır. Bu süreçte ortaklarımızdan da aynı  dayanışma ruhunu bekliyoruz. Bu sürecin zorluklarının üstesinden birlikte  gelmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"SÜREÇ GÜMRÜK BİRLİĞİ'Nİ BUGÜNÜN GERÇEKLERİYLE UYUMLU HALE GETİRME FIRSATI SUNUYOR"

Bakan Pekcan, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında ekonomik ve ticari  alandaki diğer gündem konularına da değinerek, Gümrük Birliği'ni güncellemenin  önemini bir kez daha vurguladı. Bakan Pekcan, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi  çalışmalarına yönelik şu değerlendirmelerde bulundu:

"İçinde bulunduğumuz süreç bizlere, her iki tarafın endişelerini  karşılıklı anlayış ruhu içinde ele alma ve Gümrük Birliği'ni bugünün  gerçekleriyle uyumlu hale getirme fırsatı sunmaktadır. Süreç özellikle tarım,  hizmet ticareti ve kamu alımları gibi alanlarda Türkiye için zorluklar barındırsa  da bir bütün olarak baktığımızda güncellemenin her iki tarafın da menfaatine  olduğunu değerlendiriyoruz ve sürece üst düzey bir bağlılık gösteriyoruz.  Kovid-19 salgını sürecinde ticarette payı giderek artan e-ticaret platformlarının  önemini bir kez daha görmüş bulunmaktayız. Ancak maalesef Gümrük Birliği hizmet  ticaretini ve e-ticareti kapsamıyor. Bu da büyük bir eksiklik olarak karşımıza  çıkıyor. Üye devletlerin mevcut durumun tarafların çıkarlarına yeterince hizmet  edemediğini göreceğini ve daha fazla gecikmeden Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin  güncellenmesine ilişkin müzakere yetkisini Komisyona vereceğini umuyorum."

İNGİLTERE İLE AY SONUNDA TEKNİK VE SİYASİ GÖRÜŞMELER YAPILMASI HEDEFLENİYOR

Ticaret gündeminde karşılıklı menfaatleri ilgilendiren konulardan  birisinin de Brexit süreci olduğuna dikkati çeken Pekcan, İngiltere ile Serbest  Ticaret Anlaşması müzakerelerini tamamlamak ve gelecek yılın başından itibaren  STA'yı yürürlüğe koymanın Türkiye'nin en önemli önceliklerinden birisi olduğunu  kaydetti.

Pekcan, bu amaçla, İngiltere ile görüşmeleri sürdürdüklerini  vurgulayarak, "Bu ayın sonunda hem teknik hem de siyasi düzeyde görüşmeler  yapmayı hedefliyoruz. Bu süreçte, daha yakın iş birliği sağlayarak geçiş  döneminde AB ile paralel hareket etmek istiyoruz. Türkiye ve AB, Gümrük Birliği  ortakları olarak, İngiltere ile yapılan görüşmelerde yakın iş birliği içinde  olmaya devam etmelidir. " diye konuştu.

Bakan Pekcan, Yeşil Mutabakat ile ilgili de gelişmeleri yakından takip  ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Komisyonun önerisi, seçili sektörler için potansiyel bir sınırda  karbon düzenleme mekanizması da dahil olmak üzere iddialı bir dizi önlemi  içermektedir. Bu alandaki herhangi bir AB tedbirinin Gümrük Birliği ve  Türkiye-AKÇT STA'sına, DTÖ kurallarına ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği  Çerçeve Sözleşmesi kapsamında farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli  kabiliyetler ilkesine uygun olması son derece önemlidir. AB, iklim değişikliğiyle  mücadele çabalarını desteklemek için kapsamlı finansman paketleri oluşturmuştur.  AB şirketleri ve AB değer zincirlerinin parçası olan şirketler de dahil olmak  üzere Türkiye’deki şirketlerin ve Türkiye’nin yeşil dönüşümünü desteklemek için  yeterli finansmana erişim kilit bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, Türkiye'deki  şirketlere de finansman olanakları sağlanmalıdır. AB'nin yeşil ekonomiye  geçişinin korumacı önlemlerle sonuçlanmaması ve AB'nin stratejik vizyonuna  katkıda bulunacak ortaklıklar oluşturmaya odaklanılması gerektiğine inanıyoruz."

AB'NİN ÇELİKTE KORUNMA ÖNLEMLERİ

AB’nin çelik ürünlerindeki korunma önlemlerine yönelik endişelerini de  dile getiren Pekcan, şöyle dedi:

"Önlemin başlangıcından bu yana AB ile iyi niyetli bir iş birliği  yürütmüş olmamıza rağmen 2019 ekim ayı itibarıyla önlemin daha da  kısıtlanmasından büyük rahatsızlık duyduk. Daha da kötüsü, önlemlerin en çok  Türkiye’den ihracatını etkileyecek şekilde alınmış olmasıdır. Bu durum nedeniyle,  önlemleri DTÖ’de anlaşmazlıkların halli sürecine taşımak zorunda bırakıldık ve  yakın zaman önce danışmalarımızı gerçekleştirdik. Bununla birlikte, mevcut gözden  geçirme sürecinde AB'deki çelik sektörünün Türk ihracatını önemli ölçüde  etkileyecek ek kısıtlamalar talep ettiğini görüyoruz. Bu durum, sektörümüz için  çok adaletsiz bir durum yaratmakta ve STA'mızın işleyişini ciddi şekilde  engellemektedir. Önleme daha fazla kısıtlama getirilmesi STA’mız çerçevesinde  bizim açımızdan kabul edilemez niteliktedir. Bu doğrultuda, korunma önlemleri  kapsamında STA yükümlülüklerimize uygun hareket edilmesi için sizlerin  desteklerini talep etmek istiyorum."




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