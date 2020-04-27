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Bakan Pekcan`dan Türk şoförlerini ilgilendiren önemli karar

27.04.2020 11:17

Son güncelleme : 27.04.2020 11:17
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) semptomu taşımayan Türk şoförlerin, İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç, Türkiye`ye girişlerinde her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesi izin verileceğini bildirdi.



AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yazılı açıklamasında, uluslararası ticarette yük taşımacılığına ilişkin alınan yeni kararları açıkladı.

Ticaret Bakanlığı olarak tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisine yönelik Sağlık ve İçişleri bakanlıkları ile koordinasyon halinde gümrük kapılarında önemli tedbirlerin alındığını belirten Pekcan,  dış ticaretin etkin ve yüksek kapasiteyle devamının sağlanması için de gerekli çalışmaların yapıldığını aktardı.

Pekcan, uluslararası yük taşımacılığı kapsamında birçok önemli  düzenleme yapıldığını, bunlara ilaveten Kovid-19 ile mücadelede gelinen aşama  dikkate alınarak, ihracat sevkıyatlarının olumsuz yönde etkilenmemesi, tedarik  zincirinin zarar görmemesi ve taşımacılık sektörünün etkin bir şekilde  çalışabilmesi amacıyla İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı ile Dışişleri  bakanlıklarıyla eş güdüm içinde önemli bir adım daha atıldığını kaydetti.

Alınan kararın önemine dikkati çeken Pekcan, "Uluslararası ticari  taşımacılık kapsamında İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç olmak  üzere, Türk şoförlerin Türkiye'ye girişlerinde, Sağlık Bakanlığı birimlerince  yapılan muayene sonrasında Kovid-19'a ilişkin herhangi bir semptom tespit  edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük  karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmelerine izin  verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

KOVİD-19 SEMPTOMU GÖRÜLEN YABANCI ŞOFÖRLERE İZİN YOK

Ülke dışına çıkmayacak Türk şoförlerin, daha önceki uygulamada olduğu  gibi 14 günlük karantina süresini evlerinde tamamlamaları gerektiğini vurgulayan  Pekcan, şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık kontrollerinde hastalığa ilişkin herhangi bir semptom tespit  edilmeyen yabancı uyruklu şoförlere 72 saat kuralı getirildi. Yabancı uyruklu  araç şoförlerin, sağlık kontrolleri sonrasında herhangi bir semptom tespit  edilmemesi ve her türlü sağlık tedbirlerine uymaları koşuluyla Türkiye'ye  girişlerini takip eden 72 saat içinde ülkemizden tekrar çıkış yapmalarını taahhüt  etmeleri halinde, 14 günlük karantina süresi uygulanmadan yüklerini bırakmaları  için ülke içine girişlerine izin verilmiştir. Ülkemize giriş yapan araçlar yine  dezenfeksiyon işlemine tabi tutulacak, Türk ve yabancı şoförler için ilgili  valilik veya kaymakamlıklar tarafından gerekli her türlü sağlık ve güvenlik  tedbirleri alınacak. Kovid-19 semptomları görülen yabancı şoförlerin yurt içine  girişlerine kesinlikle izin verilmeyecek, Türk şoförlerin ise ilgili sağlık  müdürlüklerine bildirim yapılarak karantina/tedavi altına alınmaları  sağlanacaktır."

Bazı araçlar ile şoförlerin girişinin ayrı önem taşıdığına işaret eden  Pekcan, "Türkiye açısından aciliyet arz eden ilaç, tıbbi malzeme ve gıda maddeleri taşıyan araçların girişlerine öncelik verilecek." bilgisini paylaştı.

Pekcan, fedakarca Kovid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanlarına, Türkiye'nin güvenliğinin, toplumsal ihtiyaçlarının temini, tedarik zincirinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için büyük bir özveriyle 7/24 çalışan gümrük  personeline ve nakliyecilere de teşekkür etti.





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