Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimin öncü göstergelerinden İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi`nin (PMI) haziranda 53,9`a yükselerek, Şubat 2018`den beri en yüksek değere ulaştığını ve Türkiye`nin, verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktığını bildirdi.
Bakan Varank açıkladı! 2 yılın en yüksek değeri
01.07.2020 11:18
Son güncelleme : 01.07.2020 11:55
AA
Bakan Varank, Twitter hesabından "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.
Endeksteki yükselişe dikkati çeken Varank, "Üretimin öncü göstergesi İmalat PMI Endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek değer. Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor." ifadelerini kullandı.
Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafikte de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubattan sonra düşüşe geçen endeksin, nisandan itibaren yeniden yükseliş ivmesi kazanarak haziranda 53,9'a ulaştığı görülüyor.
Ayrıca grafikte, aralarında ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın da yer aldığı ülkelerin İmalat PMI değerleri ile Türkiye'nin ulaştığı seviye kıyaslanıyor.
11:39116.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -344,84
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
116.136
11:396,8567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,8630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8568
En Düşük
6,8445
11:397,7040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7093
En Düşük
7,6839
11:39394,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,84
|Açılış
|: 394,30
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|12.440.014
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|110.447.466
|% 9,98
|
|AKMGY
|39,92
|3.796.572
|% 9,97
|
|TRGYO
|3,66
|75.331.385
|% 9,91
|
|MRGYO
|2,00
|16.965.458
|% 9,89
|
|EGCYO
|1,23
|282.644
|% -9,56
|
|KSTUR
|54,05
|5.297
|% -5,59
|
|ULAS
|5,57
|3.901.810
|% -5,43
|
|TKURU
|15,50
|13.243
|% -5,31
|
|YONGA
|24,70
|17.043
|% -5,00
|
|KRDMD
|3,29
|848.884.557
|% 1,23
|
|ASELS
|33,06
|691.481.472
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,02
|507.651.805
|% -1,46
|
|TSPOR
|7,06
|442.865.267
|% 3,22
|
|GARAN
|8,40
|426.543.280
|% -0,71
|
|KRDMD
|3,29
|848.884.557
|% 1,23
|
|EKGYO
|2,02
|507.651.805
|% -1,46
|
|SKBNK
|1,51
|266.371.682
|% 4,14
|
|ODAS
|2,54
|311.751.361
|% 2,42
|
|KARSN
|3,06
|333.692.669
|% 4,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4732
|8,5157
|% -0,02
|
|Frank
|7,2112
|7,2547
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|6,81
|
|Altın Gr.
|394
|394
|1,55
|
|Cumhuriyet
|2.548
|2.568
|10,70
|
|Tam
|2.623
|2.635
|11,00
|
|Yarım
|1.274
|1.289
|5,40
|
|Çeyrek
|637
|645
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,41
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,05
|0,04
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|1,11
|