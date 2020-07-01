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Bakan Varank açıkladı! 2 yılın en yüksek değeri

01.07.2020 11:18

Son güncelleme : 01.07.2020 11:55
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimin öncü göstergelerinden İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi`nin (PMI) haziranda 53,9`a yükselerek, Şubat 2018`den beri en yüksek değere ulaştığını ve Türkiye`nin, verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktığını bildirdi.



AA

Bakan Varank, Twitter hesabından "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" etiketiyle yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Varank, "Üretimin öncü göstergesi İmalat PMI Endeksi haziranda 53,9'a yükseldi. Şubat 2018'den beri en yüksek  değer. Böylece, haziran verisi açıklanan tüm ülkeleri geride bıraktık. Yeni  normale geçişte imalat sanayi canlanıyor, Türkiye pozitif ayrışıyor." ifadelerini  kullandı.

Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafikte de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şubattan sonra düşüşe geçen endeksin, nisandan  itibaren yeniden yükseliş ivmesi kazanarak haziranda 53,9'a ulaştığı görülüyor.

Ayrıca grafikte, aralarında ABD, Çin, Fransa ve Rusya'nın da yer aldığı ülkelerin İmalat PMI değerleri ile Türkiye'nin ulaştığı seviye kıyaslanıyor.




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