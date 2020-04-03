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Bakan Varank corona ile ilgili gündemi değerlendirdi

03.04.2020 13:25

Son güncelleme : 03.04.2020 13:25
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirmeye yönelik 14 projenin yaklaşık maliyetinin 18 milyon lira olduğunu belirterek, "Araştırma bütçemizin tamamını bu işler için harcayabiliriz. Fon ve süreçleri hızlandırma açısından araştırmacılarımızın önünde hiçbir engel yok, yeter ki sonuç alsınlar" dedi.



AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, NTV'de konuk olduğu programda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları anlattı.

Kovid-19'a yönelik aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları konusunda bakanlığın bağlı kuruluşu TÜBİTAK koordinasyonunda çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Varank, şu bilgileri paylaştı:

"24 üniversite, 8 kamu Ar-Ge birimi, 8 özel sektör kuruluşu ve 100'lerce araştırmacı COVID-19 Platformu altında projelerini yürütüyor. Bunun içinde 7 aşı geliştirme, 7 kimyasal ve biyoteknoloji ilaç geliştirme projesi var. Şu anda desteklediğimiz 14 projenin yaklaşık maliyeti 18 milyon lira, bu fonu araştırmacılarımıza sağlıyoruz. Araştırma bütçemizin tamamını bu işler için  harcayabiliriz. Fon ve süreçleri hızlandırma açısından araştırmacılarımızın  önünde hiçbir engel yok, yeter ki sonuç alsınlar."

Varank, araştırmacılara 9 ay-1 sene gibi kısa sürede netice alınabilecek projelere odaklanmaları yönünde çağrıda bulunduklarını belirterek,  bu süreçte ihtiyaç duyulabilecek, stajyer ve doktora öğrencilerinin de TÜBİTAK  MAM’da istihdam edilerek araştırma gruplarının hizmetine sunabileceklerini  kaydetti.

Kovid-19'un tedavisinde stratejik öneme sahip solunum cihazlarının  üretilmesi konusunda yapılan çalışmalardan da bahseden Varank, şunları kaydetti:

"Bir firmanın pilot olarak uluslararası standartlarda solunum cihazı  ürettiğini gördük. Bu girişimimizi Türkiye'deki Baykar, Aselsan, TUSAŞ gibi  yüksek teknoloji üreten firmalarla buluşturduk. Seri üretim için hazırlıklara  başlandı, Arçelik'i de içine katarak bir konsorsiyum oluşturuldu. Şimdi yüzden  fazla mühendis seri üretim için çalışıyor. Hedefleri 15 Nisan'dan itibaren ilk  ürünleri teslim etmeye başlamak."

Bakan Varank, Türkiye'de sağlık teknolojisi üretiminde katkıda  bulunabilecek firmalara çağrıda bulunduklarını hatırlatarak, oradan geri dönüşler  aldıklarını söyledi.

Türkiye'de günlük 25 milyon maske üretebilecek kadar kumaş imalatı  olduğunu belirten Varank, maskeye yönelik şikayetlerin fırsatçılardan  kaynaklandığını ve vatandaşların sıkıntıya düşmemesi için en sert tedbirleri  aldıklarını vurguladı.

"TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Varank, kolonya ve dezenfektan üretimine yönelik alınan tedbirlere değinerek, bu ürünlere yönelik yaşanabilecek sıkıntıları da takip ettiklerini söyledi.

Kovid-19 salgınının dinamik bir şekilde yönetilmesi gereken bir süreç olduğunu ifade eden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siparişlerin azaldığını, tedarik zincirlerinde kırılmaları görüyoruz.  İhracatta talep olsa bile gemi, konteyner bulamayan firmalar var. Bazı sanayi  kuruluşlarımız sipariş yetersizliğinden üretimlerine ara verdi. Aynı zamanda  Türkiye'de hayatın devam etmesi için üretimlerini artıran firmalar da var. Temel  ihtiyaç maddeleri, enerji gibi kritik sektörlerde üretimi asla durdurmayacağız.  Ama bunları yaparken de işverenlerin çalışanların sağlığına dikkat etmesi  gerekiyor."

Varank, emekçilerin işlerini kaybetmemesi, her hanenin gelir  seviyesini sürdürebilmesi, temel ihtiyaçların karşılanması ve vatandaşların  sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini önemsediklerini, bu nedenle tüm  tedbirleri bakanlık ve bağlı kuruluşları olarak uyguladıklarını belirtti.

Kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarının da hafifletildiğini  aktaran Varank, iş dünyasından bu desteğe başvurmalarını istedi.

Varank, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan KOSGEB'in geri ödemesiz faiz  desteği limitinin 10 katına çıkarılmasına ilişkin karara değinerek, "Bu süreçte  KOBİ'lerimizi ihtiyaç duyması halinde onlara kullandıracağımız destek limitlerini  300 bin liradan 3 milyon liraya çıkardık. Türkiye'deki koster filosu yaşlanmış  durumda. Lojistiğin ne kadar önemli olduğu yeni gelişmelerle görüyoruz. Bu  desteği koster filosunun yenilenmesi için kullandırmak istiyoruz." diye konuştu.




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