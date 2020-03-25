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Bakan Varank corona virüse karşı KOSGEB`in 3`lü koruma paketini açıkladı

25.03.2020 14:33

Son güncelleme : 25.03.2020 14:33
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı KOBİ`lere kalkan olacak "3`lü koruma paketi"ni açıkladı.



AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve Kovid-19 salgınının etkilerini  azaltmak için 100 milyar liralık bir kaynağı devreye alan "Ekonomik İstikrar  Kalkanı" paketi kapsamında, reel sektöre destek olmak amacıyla kamuda eşgüdüm  içerisinde çalışmalar yürütülüyor.

Dünyayı sarsan Kovid-19 salgınına karşı yeni bir çalışma başlatan  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu çerçevede ilgili kuruluşu KOSGEB vasıtasıyla 3 ayaklı bir planı devreye soktu.

"6 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK"

Planın ayrıntılarını paylaşan Varank, "KOSGEB alacaklarını 3 ay  erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz. Koruyucu sağlık  ürünleri üretimine ilave destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, "Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkanlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB'in TEKNOYATIRIM Destek Programından faydalanabilecek. Salgın riskinin ortadan  kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan  yararlanabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

İşletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklarını  belirten Varank, "Bu projelere, 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Bunun 4  milyon 200 bin lirası geri ödemeli olacak." bilgisini paylaştı.

"ÜRETİCİLERLE GÖRÜŞTÜK"

Piyasalardaki tüm gelişmeleri yakından izlediklerini aktaran Varank,  şunları kaydetti:

"Kovid-19'un tüm dünyaya yayılmasının ardından listeye eklediğimiz  ürünlerde doğal olarak bir talep oluştu. Talebi karşılamak için üreticilerle yani  işletmelerle ve KOBİ’lerle temasa geçtik. Vereceğimiz desteklerle bu ürünlerdeki  artan talebin karşılanmasına katkı sağlayacağız. Maalesef bazı fırsatçıların  ortaya çıkardığı spekülasyonların da önüne geçeceğiz."

Bakan Varank, başvuruları almaya başladıklarını da belirterek,  "Olağanüstü bir süreçten geçtiğimiz şu dönemde, KOSGEB kurulları normalden daha  hızlı bir şekilde karar alıp desteklenecek projeleri kısa zamanda belirleyecek.  Ödemeler de ivedilikle yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.

"VADE SAYISI DEĞİŞMEYECEK"

Paketin bir başka ayağını KOSGEB alacaklarının ertelenmesinin  oluşturduğunu vurgulayan Varank, "KOSGEB'in geri ödemeli olarak verdiği destekler  kapsamında 30 Haziran 2020'ye kadar olan alacaklarını erteledik. Bu durumdaki  KOBİ'lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB'e yapması gereken ödemelerini 3  ay öteledik." ifadelerini kullandı.

Varank, işletmelerin geri ödeyecekleri taksitlerin tamamının  ötelendiğinin de altını çizerek, "Vade sayısı değişmeyecek. Herhangi bir yasal  faiz de alınmayacak. Bu karardan, daha önce KOSGEB alacaklarının ertelenmesi  kararlarından yararlanan KOBİ'lerimiz de faydalanabilecek." değerlendirmesinde  bulundu.

"PROJELER KESİNTİYE UĞRAMAYACAK"

KOSGEB’in çeşitli programları aracılığıyla proje bazlı destekler  sunduğunu, bunun yanı sıra girişimcileri desteklediğini kaydeden Varank, şunları  kaydetti:

"Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı  yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere,  4 aya kadar ek zaman vereceğiz. Böylece projeler kesintiye uğramamış olacak."

Varank, işletmelerin ek süre talebinde bulunmaları gerektiğini  belirterek, "Karar sürecini hızlandırdık, yeni bir kurul kararına gerek  duyulmaksızın talep eden KOBİ'lerimize gerektiği anda süre uzatımını hemen  sağlayacağız." ifadesini kullandı.

"TÜM ENSTRÜMANLARI KULLANACAĞIZ"

Kovid-19 salgınının etkilerinin ortadan kalktığına ilişkin resmi  makamlardan yapılacak açıklamaya kadar bu hakkın kullanılabileceğini vurgulayan  Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kovid-19 salgın riskine karşı ilk reaksiyon gösteren ülkelerden  biriyiz. Bakanlık olarak virüs, Çin sınırlarındayken alacağımız önlemleri masaya  yatırmaya başladık. İşletmelerimiz, dünyaya hızla yayılan bu salgından elbette  etkileniyorlar. KOBİ’lerimizi korumak için yapılması gerekenleri biliyoruz,  bunları da uygulamaya başladık. Bu süreçte ve dünyada bu salgının etkileri  ortadan kalktıktan sonra üretimde sürekliliği sağlamak için elimizdeki tüm  enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz."

"ORTAK AKIL"

Bakan Varank, vatandaşların resmi açıklamaları dikkate almasının  önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Hepimizin alacağı en iyi tedbir, kendimizi korumaktır. Bunun için  gerekmedikçe, zaruri bir hal olmadıkça evlerimizden çıkmayalım. Sosyal mesafeyi  koruyalım. Özellikle sosyal medyadaki spekülatif açıklamalara itibar etmeyelim.  Ortak akılla hareket ettiğimizde her türlü engeli kolayca aşacağımız aşikar, bu  inancımızı diri tutalım."





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